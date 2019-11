Stimmungsvoller Weihnachtsmarkt auf Schloss Hof

Eingebettet in eine barocke Kulisse bietet der Weihnachtsmarkt auf Schloss Hof an den Wochenenden vom 16. November bis 22. Dezember ein ganz besonderes Erlebnis für Groß und Klein.

Schloßhof (OTS) - Der Weihnachtsmarkt auf Schloss Hof sorgt an den Wochenenden vom 16. November bis 22. Dezember (10-19 Uhr) für die perfekte Einstimmung auf Weihnachten. Es warten Kunsthandwerk, Kulinarik, Musik und ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm für die ganze Familie.Das Herzstück des Weihnachtsmarktes bilden die rund 90 AusstellerInnen, die im Innen- und Außenbereich mit viel Liebe zum Detail ihre Handwerksprodukte und individuellen Geschenkideen präsentieren. Neben Christbaumschmuck in allen Formen reihen sich Krippen aus Naturmaterialien, handgesiedete Naturseifen, duftende Bienenwachskerzen und noch vieles mehr. Hier wird bestimmt jeder fündig. Für Abwechslung an den einzelnen Wochenenden sorgen wechselnde KunsthandwerkerInnen in der Orangerie mit ihren handgefertigten Produkten.



Auch die Kulinarik kommt nicht zu kurz. Die AusstellerInnen locken mit klassischen Fruchtaufstrichen und ausgefallenen Safran- und Pesto-Kreationen. Süße und deftige Köstlichkeiten wie Ofenkartoffel, Knödel, Gulasch und Kaiserschmarrn sowie wärmende Punschvariationen laden bei den außergewöhnlichen Stehtischen in Tier- und Baumform zum Genießen und Verweilen ein.



Weihnachtlichen Klängen lauschen



Der Weihnachtsmarkt bietet darüber hinaus ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm für die ganze Familie. Bläserensembles sorgen im Arkadenhof für stimmungsvolle Musik (14, 15, 16 Uhr). Im Festsaal verzaubert die Philharmonie Marchfeld mit weihnachtlichen Klängen (samstags, 17 Uhr). Im Schloss gibt es die Weihnachtsausstellung „Geschichten zur Weihnachtszeit. Ein Adventkalender für Groß und Klein“ zu erkunden. Außerdem werden Schlossführungen durch die Dauerausstellung „Auf den Spuren von Prinz Eugen und Maria Theresia durch die Prunkräume von Schloss Hof“ angeboten (11, 14 Uhr).

Den kleinen Gästen verkürzt ein kunterbuntes Kinderprogramm die Wartezeit auf das Christkind. Leuchtende Kinderaugen sind garantiert. Es warten Zaubershows (samstags, 13 und 15 Uhr), Kasperltheater (sonntags, 13 und 15 Uhr), der Streichelzoo, Ponyreiten (14-16 Uhr), eine lebende Krippe, eine Bastel- und Schreibwerkstatt (11-17.30 Uhr), eine Backstube (11-17.30 Uhr) und die Kinderführung „Perücke, Fächer, Menuett“ (13 Uhr). Bei dieser Führung stehen nicht nur Verkleiden, Schminken und Tanzen auf dem Programm: Die kleinen Gäste erfahren auch einiges über frühere Weihnachtsbräuche und wie die Kaiserfamilie und deren Bedienstete Weihnachten feierten. Ein Karussell und eine Kindereisenbahn nehmen die Kinder auf eine weihnachtliche Reise mit. Am 7. und 8. Dezember wartet ein ganz besonderes Highlight: Der Nikolaus besucht Schloss Hof und verteilt süße Überraschungen (13-16 Uhr).



Ort: Schloss Hof, 2294 Schloßhof 1

Öffnungszeiten: 16. und 17.11., 23. und 24.11., 30.11. und 1.12., 7. und 8.12.,14. und 15.12., 21. und 22.12.2019, 10 bis 19 Uhr



Eintritt: Erwachsene € 7, Kinder (6-18 Jahre) € 3, Familien (2 Erwachsene + max. 3 Kinder) € 17. Besuch der Prunkräume im Schloss gegen Aufpreis: Erwachsene € 8, Kinder (6-18 Jahre) € 6, Familien (2 Erwachsene + max. 3 Kinder) € 22. Führungsaufpreis: € 3 pro Person.

Klassisches Weihnachtskonzert der Philharmonie Marchfeld: € 21 pro Person (inklusive Eintritt Weihnachtsmarkt und Schloss)

Nähere Informationen unter +43 2285 20 000, office @ schlosshof.at und www.schlosshof.at.

Ausgewähltes Bildmaterial finden Sie unter https://www.schlosshof.at/presse/aktuelle-aussendungen/



Rückfragen & Kontakt:

Mag.a Evelyn Larcher

Unternehmenskommunikation und Öffentlichkeitsarbeit

Schloß Schönbrunn Kultur- und Betriebsges.m.b.H.

Tel.: +43 1 811 13 340

E-Mail: larcher @ schoenbrunn.at