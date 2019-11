FPÖ-Hafenecker zur Causa Gusenbauer: „SPÖ-Chefin muss endlich reinen Tisch machen“

„Es wäre schon interessant zu erfahren, ob es etwa auch Zahlungsflüsse an die SPÖ gegeben hat“

Wien (OTS) - „Wie gestern die ‚ZiB2‘ berichtete, gibt es erneut schwere Vorwürfe gegen den ehemaligen SPÖ-Bundeskanzler Gusenbauer im Zusammenhang mit der sogenannten 'Hapsburg Group' und dem millionenschweren Lobbying Gusenbauers für den ehemaligen ukrainischen Präsidenten. So sollen nun neu aufgetauchte E-Mails vom Ex-Kanzler aus dem Jahr 2013 - verschickt von dessen damaligen SPÖ-Adressen - Lobbying für Wiktor Janukowytsch belegen. Als im September 2018 die ersten Vorwürfe gegen Gusenbauer in dieser Causa auftraten, schwieg die damalige SPÖ-Spitze dazu und auch jetzt scheint SPÖ-Chefin Rendi-Wagner ‚das Tuch des Schweigens über diesen Skandal umhüllen zu wollen‘“, kritisierte heute FPÖ-Generalsekretär NAbg. Christian Hafenecker.

„Dabei sollte eigentlich die SPÖ-Chefin, ‚die Transparenz und Aufklärung in ihrer Partei ganz groß schreibt‘, ein immenses Interesse haben, dieses dubiose Lobbying-Netzwerk rund um den ehemaligen SPÖ-Kanzler ein für alle Mal aufzuklären und Licht ins Dunkel in Gusenbauers frühere Tätigkeiten zu bringen. Ein neuerliches Schweigen der SPÖ-Spitze würde lediglich die Scheinheiligkeit der Sozialdemokraten manifestieren und Gusenbauers offenbares Ausnutzen seines politischen Netzwerkes für höchst fragwürdige Aktivitäten gutheißen“, betonte der FPÖ-Generalsekretär.

„Somit muss sich nun Rendi-Wagner rasch in dieser Causa erklären und reinen Tisch in ihrer Partei machen“, so Hafenecker, „denn es wäre schon interessant zu erfahren, ob es etwa auch Zahlungsflüsse an die SPÖ gegeben hat.“

