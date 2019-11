AK: Wiener Stadtgespräch am 14. November: Das Zeitalter des Überwachungskapitalismus

Shoshana Zuboff im Gespräch mit Armin Thurnher

Wien (OTS) - „Es geht um eine Verfinsterung des digitalen Traums und dessen rapide Mutation zu einem ganz und gar neuen gefräßigen kommerziell orientierten Projekt, dem ich den Namen Überwachungskapitalismus gegeben habe“, sagt die US-amerikanische Ökonomin Shoshana Zuboff. Sie ist bei Armin Thurnher zu Gast beim Wiener Stadtgespräch, einer Veranstaltung der AK Wien und der Wiener Wochenzeitung „Falter“.

Shoshana Zuboff schrieb bereits 1988 den Best- und Longseller „In the Age of the Smart Machine“, in dem sie die technologischen Entwicklungen und die daraus resultierenden Kontrollmechanismen vorhersagte. Mit dem Begriff „Dark Google“ prägte sie 2014 die Debatte um die digitale Zukunft und Big Data. 2018 erschien ihr aktuelles Werk „The Age of Surveilllance Capitalism/Das Zeitalter des Überwachungskapitalismus“. Das Magazin strategy+business bezeichnet sie als eine der elf originellsten Wirtschaftsdenkerinnen und –denker der Welt.

Shoshana Zuboff studierte Philosophie an der University of Chicago und promovierte in Sozialpsychologie an der Harvard University. Ab 1981 war sie Professorin an der Harvard Business School. Außerdem forscht sie in Harvard am Berkman Center for Internet and Society. Sie lebt in Maine (USA).

Wiener Stadtgespräch „Das Zeitalter des Überwachungskapitalismus“

Donnerstag, 14. November, 19.00 Uhr

AK Wien Bildungszentrum, Großer Saal

1040, Theresianumgasse 16 – 18

Eintritt frei, um Anmeldung wird gebeten:

http://www.wienerstadtgespraech.at/aktuell/

Das Gespräch wird auf Englisch geführt, eine Simultanübersetzung ins Deutsche wird angeboten.

Wir würden uns freuen, eine Vertreterin oder einen Vertreter Ihrer Redaktion bei uns begrüßen zu dürfen.

Rückfragen & Kontakt:

Arbeiterkammer Wien

Doris Strecker

(+43-1) 501 65-12677, mobil: (+43) 664 845 41 52

doris.strecker @ akwien.at

http://wien.arbeiterkammer.at