Wo geht's hier von Oracle zu PostgreSQL?

CYBERTEC Migrator: Österreichische Software macht den Umstieg zwischen Datenbanken zum Kinderspiel

Wiener Neustadt (OTS) - Einsparung von Lizenzkosten, der Umstieg von kommerzieller Software auf Open Source, besserer Support, der Einsatz anderer Technologien... Gründe gibt es viele, warum immer mehr Unternehmen sich dazu entschließen, ihre Datenbank-Infrastruktur, oder Teile davon, von Oracle hin zu alternativen Systemen abzulösen. Ein Vorgang, der nicht nur wegen seiner technischen Komplexität für Sorgenfalten in IT Abteilungen sorgt. Oft fehlen schlichtweg Zeit, Manpower und KnowHow - und die Angst davor Schäden in systemkritischen Anwendungen zu verursachen ist groß.

Das aus Österreich stammende, weltweit tätige, Unternehmen CYBERTEC hat sich seit vielen Jahren auf die Open Source Datenbank PostgreSQL spezialisiert. "Die Migration von anderen Datenbanksystemen zu PostgreSQL ist ein Grundpfeiler unseres Geschäfts", sagt CYBERTEC Geschäftsführer und Inhaber Hans-Jürgen Schönig. "Das ist ein Prozess, der üblicherweise von Profis geplant und durchgeführt werden muss. Wir haben in den letzten Jahren unzählige Migrationen erfolgreich über die Bühne gebracht und sehen nicht nur einen steigenden Bedarf, sondern auch riesiges Potential für Unternehmen in technischer, aber auch wirtschaftlicher Hinsicht. Mit dem CYBERTEC Migrator haben wir jetzt erstmalig ein Produkt geschaffen, das es Firmen ermöglicht, automatisiert und ohne Hilfe Dritter Migrationen auf einfachem Weg durchzuführen", so Schönig.

Automatisierte Migration von Oracle zu PostgreSQL

Der CYBERTEC Migrator unterstützt bei der effizienten und strukturierten Migration von Oracle Datenbanken zu PostgreSQL. Dank einer benutzerfreundlichen Oberfläche ist der CYBERTEC Migrator einfach zu bedienen und migriert Daten professionell und sicher. Ein visuell aufbereitetes Dashboard hilft dabei, stets den Überblick über den gesamten Migrationsprozess zu bewahren. Der CYBERTEC Migrator ermöglicht eine einfache, schnelle und rundum komfortable Migration.

Diese strukturiert sich in zwei simultan ablaufende Prozesse:

Migrationsprozess: Der CYBERTEC Migrator migriert auf einfachstem Wege mehrere Oracle Datenbanken zu PostgreSQL. Die benutzerfreundliche Oberfläche ermöglicht die rasche Auffassung komplexer Prozesse und führt visuell Schritt für Schritt durch die gesamte Migration.

Monitoringprozess: Dank des einfach gestalteten Dashboards des CYBERTEC Migrators behält man den Überblick, kann jederzeit Statusberichte abrufen und den Projektfortschritt verfolgen.

Detaillierte Informationen zu Paketen und FAQs finden Sie unter:

https://www.cybertec-postgresql.com/de/produkte/cybertec-migrator/

Über PostgreSQL:

PostgreSQL ist das fortschrittlichste Open Source Datenbanksystem, das seit 1997 von einer weltweiten Community entwickelt und vorangetrieben wird. PostgreSQL kommt aufgrund seiner umfangreichen Funktionalität und Flexibilität verstärkt im Enterprise-Umfeld zum Einsatz und wurde mehrmals in Folge zum Datenbanksystem des Jahres gewählt.

Über CYBERTEC:

Die Cybertec Schönig & Schönig GmbH wurde im Jahr 2000 gegründet und ist seither einer der Weltmarktführer für PostgreSQL Dienstleistungen und Data Science Anwendungen.



