Pressekonferenz: Einsatz von Alternativenergien zur Absicherung einer nachhaltigen Wasserversorgung

Am Vortag des 14. Infotag Wasser der Plattform Wasser Burgenland (PWB) findet im Wasserwerk Oberwart eine Pressekonferenz statt.

Eisenstadt (OTS) - Der diesjährige Infotag Wasser findet am 14. November 2019 statt. Ein wesentliches Thema bei der am Vortag stattfindenden Pressekonferenz, welche über die Veranstaltung informiert, wird der Einsatz von Alternativenergien zur Absicherung einer nachhaltigen Wasserversorgung sein. Am Podium sind Landesrat Mag.Heinrich Dorner, Ing. Andreas Schneemann, MSc. (Fa. Energie Kompass), Ing. Christian Portschy (WV Südl. Bgld. I) und DI Dr. Helmut Herlicska (Obmann der PWB).

Es würde uns freuen, eine/n Vertreter/in Ihres Mediums im Rahmen dieser Pressekonferenz begrüßen zu dürfen.

Datum: 13.11.2019, 14:00 - 15:00 Uhr

Ort: Wasserwerk Oberwart

Beim Wasserwerk 3, 7400 Oberwart, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

DI Dr. Helmut Herlicska - Obmann PWB

02682 609 254