Rupert Fertinger GmbH zurück auf der Erfolgsspur

Sanierungsverfahren vor erfolgreichem Abschluss - Neuaufstellung der Eigentümerstruktur

Wolkersdorf (OTS) - Die Rupert Fertinger GmbH, international tätiger Automobilzulieferer mit Sitz in Wolkersdorf, informiert, dass das im Mai 2019 eingeleitete Sanierungsverfahren noch im November abgeschlossen wird.

In der Tagsatzung am 04.10.2019 am Landesgericht Korneuburg hat eine überwältigende Mehrheit der Gläubiger dem vorgelegten Sanierungsplan zugestimmt. Heute, am 06.11.2019, hat die zuständige Sanierungsverwalterin Katharina Widhalm-Budak (Kanzlei Riel & Partner) das Gericht darüber informiert, dass alle notwendigen Sanierungserfordernisse erfüllt wurden. Entsprechend kann ein rechtskräftiger Abschluss des Sanierungsverfahrens durch das Gericht in Zweiwochenfrist erwartet werden.

Änderung in der Eigentümerstruktur

Im Zuge des Sanierungsverfahrens wurde auch die Eigentümerstruktur neu aufgestellt und die Kapitalbasis des Unternehmens gestärkt. Als 100 %-Tochter der Schmid Metall GmbH steht die Rupert Fertinger GmbH künftig im Besitz einer heimischen Investorengruppe rund um Mehrheitseigentümer DI Andreas Zwerger und der Familie Schmid-Schmidsfelden.

Neue Geschäftsführung

Gemeinsam mit Veit Schmid-Schmidsfelden hat DI Andreas Zwerger die Geschäftsführung der Rupert Fertinger GmbH übernommen. Zwischen 2015 und 2019 leitete Zwerger die Geschicke der ÖBB Technische Services GmbH. Zuvor war er Geschäftsführer bei der Wittur GmbH und hatte diverse Führungspositionen in der Bombardier Transportation GmbH & Co KG inne.

Veit Schmid-Schmidsfelden: „Mit Andreas Zwerger konnten wir einen erfahrenen Industrie-Manager für die Rupert Fertinger GmbH gewinnen. Er ist ein Profi aus der Metallindustrie und Fertigungstechnik, der intensiv daran arbeiten wird, die künftigen Herausforderungen für Fertinger in der Automobilzulieferindustrie zu meistern.“

Geschäftsführer Andreas Zwerger: „Die Rupert Fertinger GmbH geht gestärkt aus dem Restrukturierungsverfahren hervor. Die Sanierungsmaßnahmen haben gegriffen, das Unternehmen ist wirtschaftlich stabil aufgestellt und Fertinger ist zurück auf der Erfolgsspur. Das Unternehmen konnte auch in der Sanierungsphase sowohl die Kunden als auch den Mitarbeiterstand halten.“

Neue Anwendungen für Automobilindustrie

Gemeinsam will die Geschäftsführung das Unternehmen konsequent auf die neuen Herausforderungen in der Automobilindustrie ausrichten und etwa technische Lösungen für Elektromobilität und Brennstoffzellen liefern. Zwerger: „Ich glaube an das Potenzial dieses Unternehmens. Wir stehen mit unserer Technologie mitten in der Anwendungserwartung unserer Kunden. Unsere Auftragsbücher sind gut gefüllt. Wir liefern technische Lösungen für die renommiertesten Automobilhersteller der Welt. Daher bin ich zuversichtlich, dass das Unternehmen über die kommenden Jahre weiter wachsen und den Mitarbeiterstand wieder ausbauen kann.“

Über die Rupert Fertinger GmbH:

Die Rupert Fertinger GmbH ist ein international tätiger Industriebetrieb im Bereich Kfz-Zulieferindustrie und Sanitärtechnik mit Sitz in Niederösterreich. Das Unternehmen ist Spezialist für die Entwicklung von Komponenten für das Temperatur-Management in Fahrzeugen, für strom- bzw. medienführende Module und für Baugruppen aus metallischen Leichtbaustoffen. 1944 gegründet, beschäftigt das Unternehmen an den Standorten Wolkersdorf (NÖ), Neusiedl/Zaya (NÖ) und Niepołomice (Polen) heute rund 260 Mitarbeiter.

Rückfragen & Kontakt:

Gaisberg Consulting

Paul Trummer

Paul.trummer @ gaisberg.eu

0043 664 6129214