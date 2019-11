Wer wird erster „MacchiArtist“ von Wien?

Stargeigerin Mia Nova übernimmt im Rahmen einer Enthüllungsfeier die Schirmherrschaft über Macchiarte und den Kaffee

Wien (OTS) - Macchiarte – die Boutique für Kaffeekultur inmitten von Wien hat bereits eine große Stammklientel gewonnen, darunter auch viele bekannte Persönlichkeiten aus Kunst und Kultur. Aus diesem Grund werden nun immer wieder prominente kaffeeaffine Künstler als „MacchiArtists“ die Schirmherrschaft über Macchiarte übernehmen und dazu als öffentliches Statement das Schaufenster des Shops in der Wiener Innenstadt mit einem exklusiven Foto bekleiden. Die erste in dieser Reihe ist die Stargeigerin Mia Nova, bekannt als Solokünstlerin, sowie die letzten Jahre als Geigerin von Russkaja und Willkommen Österreich mit Stermann und Grissemann. Zur Enthüllungsfeier des ersten „MacchiArtist“ Schaufensterbildes mit der anwesenden Künstlerin sind alle interessierten Kaffeeliebhaberinnen und -liebhaber herzlich eingeladen – am Freitag 8.11. von 18 bis 20 Uhr im Macchiarte Shop in der Weihburggasse 17, 1010 Wien.

Enthüllungsfeier Macchiartist

Datum: 08.11.2019, 18:00 - 20:00 Uhr

Ort: Macchiarte Wien, Franziskanerplatz

Weihburggasse 17, 1010 Wien, Österreich

Url: http://www.macchiarte.com

