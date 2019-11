Ausstellung UNDERSTANDING - ART & RESEARCH der Universität für angewandte Kunst Wien macht Station in Tokio

Kunst und Forschung verstehen, wahrnehmen, erleben – Eröffnung morgen Abend in Japan

Wien (OTS) - Die Universität für angewandte Kunst Wien präsentiert ab morgen, Donnerstag Abend, in der japanischen Hauptstadt Tokio zwölf Projekte künstlerischer Forschung sowie künstlerische Positionen von Barbara Graf und die audio-visuelle Dokumentation aller Projekte, die bisher bei vorherigen Stationen der Ausstellung präsentiert wurden, in der Ausstellung UNDERSTANDING ART & RESEARCH. Vermittelt und hergezeigt, ausgestellt und dargestellt, sichtbar und erlebbar gemacht wird bei der Schau, was künstlerische Forschung sein kann und sein will. Durch Beispiele aus Forschung und Lehre, Wissenschaft und Kunst lässt sich in der Schau die Transformation der Gesellschaft mittels konkreter Projekte wahrnehmen, erspüren, diskutieren und erleben.

Das Ausstellung UNDERSTANDING ART & RESEARCH macht in einer aktualisierten und adaptierten Fassung in Tokio Station, nachdem sie bereits im Wiener MAK, in Los Angeles, in Singapur und in Neuseeland zu Gast war. Sie findet im Rahmen des Jubiläumsjahres "150 Jahre Freundschaft Österreich und Japan" statt und wird vom Österreichischen Kulturforum Tokio unterstützt. Gezeigt werden die Arbeiten in der Yuga Gallery und Rittaikobo in Tokio in Kooperation mit der Tokyo University of the Arts. Die Angewandte pflegt seit vielen Jahren gute Kontakte und Austausch auf unterschiedlichen Ebenen mit mehreren Universitäten in Japan.

Die von Gerald Bast, Alexander Damianisch und Barbara Putz-Plecko kuratierte Ausstellung wird am 7.11.2019 um 19.30 Uhr eröffnet und bis zum 20.11. täglich von 10 bis 17 Uhr zu sehen sein.

Detaillierte Info: www.dieangewandte.at/art_research_tokio

