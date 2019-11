ORF-Legende Ben Segenreich ist wieder auf Sendung

Der erfahrene Nahost-Experte produziert für Mena-Watch Video-Blogs aus Israel.

Wien (OTS) - Ben Segenreich, legendärer ORF-Korrespondent in Israel, ist nach seinem Abschied vom ORF wieder „On Air“. Für den unabhängigen Wiener Nahost-Thinktank Mena-Watch erstellt er in loser Folge kurze Video-Beiträge über Politik und Gesellschaft im Nahen Osten. Abrufbar ist „Segenreich On Air“ ab sofort unter www.mena-watch.com.

„Wir freuen uns, mit Ben Segenreich einen der erfahrensten und sachkundigsten Kenner des Nahen Ostens für unseren Think-Tank gewonnen zu haben,“ meint Mena-Watch-Gründer Erwin Javor.

Rückfragen & Kontakt:

Mena-Watch - Der unabhängige Nahost-Thinktank

Thomas M. Eppinger

Herausgeber

0676 / 3779670

eppinger @ mena-watch.com

www.mena-watch.com