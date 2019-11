ORF SPORT + mit dem Eishockey-Match Norwegen – Österreich

Auch am 7. November: Snowboard- und Box-PKs

Wien (OTS) - Programmhighlights am Donnerstag, dem 7. November 2019, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragungen von der Pressekonferenz zum Snowboard-Weltcup Lackenhof um 11.00 Uhr, von der Pressekonferenz zum Boxkampf Marcos Nader – Khalil El Harraz um 13.00 Uhr und vom Eishockey-IIHF-Break-Turnier-Spiel Norwegen – Österreich um 18.50 Uhr sowie die Höhepunkte vom Formel-1-Grand Prix der USA 2019 um 21.30 Uhr.

ORF SPORT + zeigt die Pressekonferenz zum Snowboard-Weltcup in Lackenhof am 7. November live aus St. Pölten. Der Weltcup findet am 5. und 6. Jänner statt. Reporter ist Klaus Fischer.

Der österreichische Boxer Marcos Nader verteidigt bei der Bounce Fight Night am 23. November in Wien gegen den Italiener Khalil El Harraz seinen IBF-Titel im Mittelgewicht. Bei der Pressekonferenz am 7. November in der Admiral Arena Prater in Wien sind unter anderem Marcos Nader, Daniel Nader (Veranstalter der Bounce Fight Night, Nationaltrainer) und Florian Höllwarth (Präsident des Österreichischen Boxverbandes ÖBV) mit dabei. Reporterin ist Caroline Pflanzl.

Für die österreichische Eishockey-Nationalmannschaft geht es ab 4. November erstmals gemeinsam aufs Eis, nachdem im Juli ein Kick-off mit dem Olympiateam die Saison 2019/20 mit medizinischen Checks und einer Analyse der vergangenen IIHF-Weltmeisterschaft eingeläutet hat. Beim Turnier in der Lørenskog Ishall in der Nähe von Oslo trifft das rot-weiß-rote Team am 7. November auf Norwegen. Kommentator ist Michael Berger, für Analysen sorgt Peter Znenahlik.

Details unter presse.ORF.at. Alle Live-Übertragungen von ORF SPORT + sind außerdem via ORF-TVthek (TVthek.ORF.at) als Live-Stream zu sehen.

(Stand vom 6. November, kurzfristige Programmänderungen möglich)

