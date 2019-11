Journalismus und sein Publikum

Media Innovation Day 2019: So bauen wir neue Communities auf

Wien (OTS) - Wie binden Medien in einer digitalen Gesellschaft LeserInnen, HörerInnen und SeherInnen auf Augenhöhe ein? Der Media Innovation Day 2019 präsentiert Best-Practice-Beispiele aus Deutschland, Österreich, Spanien und Großbritannien. JournalistInnen und MedienmanagerInnen präsentieren beim fünften Media Innovation Day am 8. November in Wien ihre Strategien und Erfahrungen.

Welche Rolle Journalismus in einer „Netzwerkgesellschaft“ noch hat und wie der Aufbau von Communities funktionieren kann, zeigen unter anderem Amanda Michel (The Guardian), Romanus Otte (Business Insider Deutschland, Axel Springer), Maria Ramirez (eldiario.es), Maren Urner (Perspective Daily), Peter Lindner (Süddeutsche Zeitung), Martin Kotynek (Der Standard) und Matthias Lüfkens (Burson Cohn & Wolfe).

Der Media Innovation Day 2019 findet diesen Freitag im Wiener MuseumsQuartier statt und wird von OMV, ORF und APA unterstützt. Der MID19 ist so angelegt, dass TeilnehmerInnen im Austausch mit den SpeakerInnen konkrete Ideen für ihr Unternehmen entwickeln können. Die Veranstaltung ist bereits ausgebucht.

Über den Media Innovation Day

Der Media Innovation Day ist eine jährliche Konferenz des fjum_forum journalismus und medien, bei der sich MedienmanagerInnen und JournalistInnen austauschen. Das Programm 2019 wurde von Andy Kaltenbrunner, Simon Kravagna und Madeleine Suttner kuratiert.

Hier geht es zum Programm: www.mediainnovation.at/programm

