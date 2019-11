Amtshaus 13: Chorabend „Drauß’t in Hietzing“ am 8.11.

Wien (OTS/RK) - Ein Pflichttermin für Freundinnen und Freunde des gepflegten Chorgesanges: Am Freitag, 8. November, ist das traditionsreiche Vokal-Ensemble „Wiener Männergesang-Verein“ wieder einmal zu Gast im Großen Festsaal im Amtshaus Hietzing (13., Hietzinger Kai 1-3). Die stimmgewaltigen Sänger haben ein neues Programm mit dem Titel „Drauß’t in Hietzing gibt’s a Remasuri“ einstudiert. Der Chorabend beginnt um 19.30 Uhr. Im ersten Teil erklingen Werke von Mozart, Schubert, Dostal und weiteren Tonsetzern. Von der Renaissance bis zur Gegenwart erstreckt sich eine breite Palette an Melodien. Die Stücke im zweiten Teil stammen von Johann Strauss (Sohn), von „Drauß’t in Hietzing gibt’s a Remasuri“ und „‘s gibt nur a Kaiserstadt“ bis zu „Wein, Weib und Gesang“. Der Dirigent ist Antal Barnas und Darya Volkova begleitet die Sänger auf dem Klavier. Der Eintritt kostet 15 Euro (freie Platzwahl). Die Kasse ist ab 19.00 Uhr offen. Nähere Informationen und Reservierungen: Telefon 0676/57 30 755 bzw. E-Mail karten@wienermaennergesang-verein.at.

Über sonstige kulturelle Aktivitäten im Amtshaus Hietzing informiert das Büro-Team der Bezirksvorstehung Hietzing: Telefon 4000/13 115. Erteilung von Auskünften per E-Mail: post@bv13.wien.gv.at.

Allgemeine Informationen:

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

www.wien.gv.at/presse