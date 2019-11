TIMMY TRUMPET beim SKI OPENING SCHLADMING

Leutgeb Enertainment Group enthüllt das FINALE Line Up - Timmy Trumpet wird beim diesjährigen Skiopening Schladming auftreten!

Graz (OTS) - Nun ist das sensationelle Line-Up komplett, denn niemand geringeres als Timmy Trumpet himself wird am 06.12.2019 auf seinem namensgebenden Instrument zum Angriff blasen.

Ab heute ist es offiziell und ein weiteres EDM-Schwergewicht ergänzt das bereits phänomenal hochbesetzte LineUp des diesjährigen Skiopening in Schladming. Neben Lost Frequencies, Mike Williams, W&W und den Nummer 1 DJs Dimitri Vegas & Like Mike wird nun auch der Australische EDM-Superstar Timmy Trumpet einer der Headliner des Mega-Events in der wunderschönen Ski-Region Schladming.

Der gebürtige Australier beginnt seine musikalische Kariere früh. Nach einer klassischen Jazz-Ausbildung und einem Stipendium am Conservatorium of Music in Sydney wandete er sich der elektronischen Musik zu und hat die Welt spätesten mit seiner Hitz-Singele Freaks im Sturm erobert und mittlerweile über 500 Millionen Streams erreicht. Mit seinem Markenzeichen der Trompete dominiert Timmy Trumpet die Elecrtonic- und Dance-Charts und füllt die Festivals und Stadien auf der ganzen Welt.



Neben dem Programm ist auch das Bühnen-Design weltrekordverdächtig. Die Superstars werden von einer überdimensionalen Bühne in Form einer Gondel die Menge zum Beben bringen. Dieses visuelle High-Light verspricht ein weiterer Höhepunkt des diesjährigen Festivals zu werden. Modernste Licht-, Laser- und Pyrotechnik werden das Planai-Stadion und den nächtlichen Himmel über Schladming in ein Meer aus Feuer und Farbe tauchen.

Weitere Pressematerialien und Informationen unter folgendem Link: https://bit.ly/2NjHItG

