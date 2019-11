Belvedere Fundraising-Dinner 2019

Rund 500 Gäste aus Kunst, Kultur und Wirtschaft feierten im Belvedere 21

Der große Zuspruch zu unserem Fundraising-Dinner zeigt, dass die Partnerschaft von Wirtschaft und Kunst Großartiges ermöglichen kann: Der Erwerb dieser bedeutenden Kunstwerke für das Belvedere trägt dazu bei, mit der Sammlung die österreichische Kunstgeschichte in ihrer Gesamtheit und Vielfalt abzubilden Generaldirektorin Stella Rollig und Geschäftsführer Wolfgang Bergmann

Wien (OTS) - Das Belvedere ließ beim Fundraising-Dinner am 5. November die Zeit der Wiener Moderne wiederaufleben. Der Erlös des Fests ist dem Ankauf von Werken von Künstlerinnen aus dieser Epoche gewidmet.

Fast 500 Gäste aus Kunst, Kultur und Wirtschaft feierten in der großen Ausstellungshalle der Architekturikone von Karl Schwanzer. Der Wirtschaftskapitän Erhard F. Grossnigg, Uniqa-Boss Andreas Brandstetter, Erste Bank-Österreich-Chef Peter Bosek, die Bau- und Immobilienmanager_innen Bettina und Johann Breiteneder, Post-Vorstand Peter Umundum und Münze-Österreich-Chef Gerhard Starsich trafen beim Belvedere Fundraising-Dinner auf das Who´s Who der österreichischen Kunstszene: Neben Josef Bauer, aktuell mit einer Ausstellung im Belvedere 21 vertreten, waren unter anderen Christian Ludwig Attersee, Eva Schlegel, Renate Bertlmann, Hermann Nitsch, Herbert Brandl, Uli Aigner, Fritz Panzer, Christine Hohenbüchler, Nicolas Jasmin, Marina Faust, Maja Vukoje und Eva Grubinger sowie der aus New York angereiste Ugo Rondinone mit dabei und unterhielten sich bestens mit den Kulturmanagerinnen Ingried Brugger, Maria Großbauer und Sabine Fellner sowie den Galerist_innen Lui Wienerroither & Ebi Kohlbacher, Elisabeth Thoman und Helga Krobath. Die Designerin Lena Hoschek genoss den Abend ebenso wie der Genetiker Markus Hengstschläger und die Architekten Carl Pruscha und Gregor Eichinger.

Zwischen den Gängen trug die Sopranistin Piia Rytkönen, unterstützt von Daniele Piattelli am Schwanzer-Klavier, Kunstlieder aus der Zeit der Wiener Moderne vor – komponiert von Grete von Zieritz und Alma Mahler. Zudem stand eine akustische Kostprobe der neu kreierten Belvedere Sound-Identity von Mira Lu Kovacs & Manu Mayr auf dem Programm. Durch den Abend führten Generaldirektorin Stella Rollig und Geschäftsführer Wolfgang Bergmann. Sie präsentierten die ersten beiden Werke, deren Ankauf durch den Erlös des Dinners ermöglicht wurde: „Bird Flight“ von Erika Giovanna Klien und „Les anges de la paix“ von Greta Freist.

„Der große Zuspruch zu unserem Fundraising-Dinner zeigt, dass die Partnerschaft von Wirtschaft und Kunst Großartiges ermöglichen kann: Der Erwerb dieser bedeutenden Kunstwerke für das Belvedere trägt dazu bei, mit der Sammlung die österreichische Kunstgeschichte in ihrer Gesamtheit und Vielfalt abzubilden“ , so Generaldirektorin Stella Rollig und Geschäftsführer Wolfgang Bergmann.

Bilder vom Fundraising-Dinner finden Sie hier.



Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Galerie Belvedere

Irene Jäger

Pressereferentin Belvedere 21

+43 1 795 57-185

presse21 @ belvedere.at

www.belvedere21.at