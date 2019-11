Christian Schuhböck erhielt Ritterkreuz I. Klasse

Generalsekretär der Landschaftsschutzorganisation „Alliance For Nature“ mit Goldenem Ehrenzeichen des Landes Steiermark ausgezeichnet

Wien/Graz (OTS) - Aus Anlass des (im Vorjahr stattgefundenen) 30-jährigen Jubiläums der Natur-, Kultur- und Landschaftsschutzorganisation „Alliance For Nature“ sowie des 20-jährigen Jubiläums „Weltkulturerbe Semmeringbahn“ hat die Steiermärkische Landesregierung im März dieses Jahres einstimmig beschlossen, dem Gründer und Generalsekretär der seit 2007 anerkannten Umweltorganisation das Ritterkreuz I. Klasse – besser bekannt als „Goldenes Ehrenzeichen des Landes Steiermark“ – zu verleihen.

Christian Schuhböck, ausgebildeter Landschaftsökologie mit Schwerpunkt Naturschutz, zählt zu den herausragenden Vertretern seines Berufsstandes und hat sich im Laufe seiner jahrzehntelangen Ausübung seines Berufes große Verdienste um das Land Steiermark erworben.

Durch seine erfolgreichen Aktivitäten und Initiativen mit nationaler und internationaler Vorbildwirkung (z.B. für Indien, Deutschland und der Schweiz), Gastkommentare, Reportagen und Publikationen, Vorträge, Vorlesungen, Präsentationen und Ausstellungen sowie pädagogische Tätigkeit in gesellschaftlichem und universitärem Rahmen im In- und Ausland, Verhandlungen auf institutioneller und politischer Ebene sowie Ausdauer und Professionalität können nun bereits eine Reihe wertvoller Naturlandschaften und Kulturdenkmäler in Österreich, Europa und Asien als „Welterbe der Menschheit“ erhalten und an kommende Generationen weitergegeben werden.

DI Schuhböck hat nicht nur in Österreich zur Errichtung und gesetzlichen Verankerung von Schutzgebieten (z.B. Nationalpark Hohe Tauern 1991, Nationalpark Donau-Auen 1997) wesentlich beigetragen, sondern auch dafür Sorge getragen, dass die Republik Österreich 1993 dem internationalen UNESCO-„Übereinkommen zum Schutz des Kultur- und Naturerbes der Welt“ beigetreten ist. Dadurch konnte auch das Land Steiermark seine Kulturgüter von außergewöhnlichem universellem Wert – wie z.B. das Historische Zentrum von Graz – in das „Welterbe der Menschheit“ einbringen.

Seiner Initiative ist es zu verdanken, dass die Semmeringbahn mit umgebender Landschaft 1998 zur UNESCO-Welterbestätte erklärt wurde.

Mehrmals national und international ausgezeichnet (u.a. Österreichischer Staatspreis für Umweltschutz 1988, Großes Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich 2008), wurde Christian Schuhböck „für seinen langen und gewissenhaften Beitrag zum Schutz und zur Aufwertung des Natur- und Kulturerbes Europas und insbesondere zur Rettung und Erhaltung der Semmeringbahn und ihrer Landschaft“ 2001 die „Medal of Honour“ durch Prinz Henrik, dem damaligen Präsidenten von Europa Nostra, und seiner Gattin Margrethe II., Königin von Dänemark, überreicht.

Sein Naturschutz-Engagement hat auch dazu geführt, dass das Gebiet „Grüner See“ in der Gemeinde Tragöß per Verordnung der Steiermärkischen Landesregierung 2007 zum Naturschutzgebiet erklärt wurde. Der Grüne See am Fuße des Hochschwabs, der zur Jahrhundertwende durch geplante Wasserableitungen in seinem Fortbestand bedroht war, zählt heute zu den „Schönsten Plätzen Österreichs“.

Seit geraumer Zeit setzt sich Prof. Dipl.-Ing. Christian Schuhböck, seit 2012 auch gerichtlich zertifizierter Sachverständiger für Naturschutz, Landschaftsökologie und Landschaftspflege, für die Erhaltung des Landschaftsbildes steiermärkischer Gebirgslandschaften ein und warnt vor deren Verschandelung durch Windindustrieanlagen.

Rückfragen & Kontakt:

Prof. Dr. Josef Lueger

Tel.: +43 676 710 54 16