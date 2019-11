Eröffnung des Ambulatoriums für Zahnheilkunde der Sigmund Freud PrivatUniversität (SFU)

PatientInnen erhalten hier zahnmedizinische Versorgung am neuesten Stand von Wissenschaft und Technik - Studierende eine praxisnahe Ausbildung. 6,5 Mio. Euro wurden investiert.

Wien (OTS) - Das Ambulatorium bietet alle zahnmedizinischen Fachbereiche an einem Standort plus zusätzliche Angebote - wie die Kooperation mit der Fakultät für Psychotherapiewissenschaft. Der Hintergrund des neuen Zahnmedizinstudiums: Österreich steht vor einer Pensionierungswelle bei ZahnärztInnen.

Ausbildungsstätte für Master-Studierende

Am SFU Campus Prater eröffnete Rektor Alfred Pritz soeben das Ambulatorium für Zahnheilkunde: „Die Hälfte der österreichischen ZahnärztInnen erreicht innerhalb der nächsten zehn Jahre das Pensionsalter, Ausbildungsbedarf ist gegeben. Thomas Bernhart, Studiengangsleiter des Masterstudiums Zahnmedizin, freut sich über optimale Studiumsbedingungen: „An der SFU bilden wir angehende ZahnärztInnen umfassend und besonders praxisorientiert aus: mit fünf vollwertigen Lehrstühlen und Zusatzschwerpunkten wie digitalisierten Behandlungsabläufen, Patientenkommunikation sowie wirtschaftlichen Grundlagen. Das neue Zahnambulatorium im eigenen Haus leistet dazu einen wichtigen Beitrag: Nach fünf Jahren Studium beginnen 23 Master-Studierende hier jetzt die klinische Praxis.“

Vom digitalen Hightech-Ambulatorium profitieren Studierende und PatientInnen

Wolfgang Manschiebel, der ärztliche Leiter des Ambulatoriums, erklärt: „Bei der Ausstattung der Zahnklinik gab es für den Eigentümer SFU nur einen Maßstab: die PatientInnen. Hier wird massiv in die Zukunft investiert, in optimale Patientensicherheit und Hygiene.“ Rektor Pritz nennt ein Investment von rund 6,5 Millionen Euro. Die technische Ausstattung ist state-of-the-art: Die manuelle Feinarbeit am Zahn wird digital unterstützt, von der Anamnese über die Behandlungsplanung bis zur Dokumentation. Neben „chairside“-Röntgen am Behandlungsstuhl, Arbeitsplätzen mit Mikroskop und Einheiten für Linkshänder ergänzen eine hausinterne Sterilisationseinheit auf Krankenhausniveau und zwei komplett ausgestattete zahnmedizinische Eingriffsräume die Einrichtung.

Fünf Lehrstühle gewährleisten ein zahnmedizinisches Komplettangebot: von der Zahnspange bis zum Implantat

Die SFU Zahnklinik verfügt über fünf Fachabteilungen und 16 Ambulanz-Behandlungsplätzen. Unter der Anleitung und Kontrolle der jeweiligen LehrstuhlinhaberInnen werden die Studierenden umfassend ausgebildet: von Kieferorthopädie über Chirurgie bis hin zur Parodontologie, die eine zunehmende Bedeutung in der zahnmedizinischen Versorgung erlangt. Für die PatientInnen bedeutet das: Alle Fachabteilungen und FachärztInnen sind an einem Ort. Im Ambulatorium wird alles gelehrt und somit angeboten.

"Sigmund Freud" im Namen ist kein Zufall

Von der Zusammenarbeit mit anderen Fakultäten der Universität profitieren sowohl die Studierenden als auch die PatientInnen des Ambulatoriums. Die Expertise der Fakultät für Psychotherapiewissenschaft wird bei Themen wie Patientenkontakt, Gesprächsführung oder dem Umgang mit Angstzuständen ins Curriculum integriert. Auch eine psychologische Begleitung der Zahnbehandlung ist auf diesem Wege möglich.

Behandlungsbetrieb mit Kassenverträgen ist aufgenommen

Es gilt eine Open-Door-Policy: Beim Erstbesuch ist keine Terminvereinbarung notwendig. Im Ambulatorium wird jeder Patientin und jedem Patienten umfangreich Zeit und Aufmerksamkeit gewidmet. Den behandelnden Master-Studierenden stehen zu jedem Zeitpunkt anleitende und beaufsichtigende ZahnärztInnen zur Seite. Zuweisungen aus dem niedergelassen Bereich werden angenommen; dazu Manschiebel: „Spezialarbeiten sind für unsere Studierenden hochinteressant, daher stellen wir unsere Ausstattung gerne für die Zusammenarbeit mit niedergelassenen KollegInnen zur Verfügung. Die PatientInnen bleiben dabei in deren Betreuung.“



Die PodiumsteilnehmerInnen der Eröffnungspressekonferenz finden Sie hier.

Ambulatorium für Zahnheilkunde der Sigmund Freud PrivatUniversität

Campus Prater, Freudplatz 3, 1020 Wien, +43 1 7201966

Öffnungszeiten: wochentags 08:00 – 16:00

Wochenendnotdienst wird in Zukunft angeboten

Kassenverträge

zahnklinik.sfu.at / zahnklinik @ sfu.at

Die SFU

Die Sigmund Freud PrivatUniversität* wurde 2005 mit der Akkreditierung des Studiums der Psychotherapiewissenschaft gegründet. Heute bietet die SFU ihren Studierenden auch die Fakultäten für Psychologie (seit 2007), Medizin (2015) und Rechtswissenschaften (2016). Die junge Universität ist europaweit ausgerichtet mit fünf Niederlassungen im In- und Ausland. Unter der Leitung von Gründer und Rektor Alfred Pritz setzt sie in der Lehre auf eine innovative und studierendenzentrierte Ausbildung, in der Forschung auf das Besetzen erfolgsversprechender Nischen. Im Studienjahr 2019/20 zählt die SFU rund 5.000 Studierende.

Weitere Bilder in der APA-Fotogalerie

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Dr. Dr. Manuel Jakab

Strategische Kommunikation

manuel.jakab @ sfu.ac.at

+43 699 11956719



DDr. Wolfgang Manschiebel

Ärztlicher Leiter SFU Ambulatorium für Zahnheilkunde

wolfgang.manschiebel @ med.sfu.ac.at

+43 1 7201966