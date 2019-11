FPÖ-Hafenecker: „SPÖ schwärmt in Bürgerkriegsfantasien“

„SPÖ-Sulz im Weinviertel singt: „Mit Gewehren, Bomben und Granaten wird das Ungeziefer ausgebrannt“

Wien (OTS) - Das Lied der „Internationalen Brigaden“ verherrlicht den Bürgerkrieg in Spanien von 1936 bis 1939. Den Kämpfen und Repressionen fielen zwischen 200.000 bis 500.000 Menschen, sowohl Militärs und Zivilisten beider Seiten zum Opfer. „Diesen grauenhaften Bürgerkrieg verherrlichte bis gestern noch die SPÖ-Ortsgruppe Sulz im Weinviertel, indem sie das Lied der ‚Internationalen Brigaden‘ auf ihre Homepage stellte. Wortwörtlich wird folgend in Bürgerkriegsfantasien geschwärmt: ‚Mit Gewehren, Bomben und Granaten wird das Ungeziefer ausgebrannt‘, so der freiheitliche Generalsekretär NAbg. Christian Hafenecker, MA, der hinzufügt, dass die besagte Seite nach Veröffentlichung durch die FPÖ vom Netz genommen wurde.

„Neben einer Sozialistischen Jugend, die sich offen zum Marxismus bekennt, einer SPÖ-Ortsgruppe in Langenzersdorf, die sich auf Facebook in ‚Rot-Front SDÖ Langenzersdorf‘ umbenannt hat, ist die rote Ortsgruppe Sulz im Weinviertel wohl nur eine kleine Spitze des kommunistischen Eisberges in der SPÖ. Die Parteichefin Rendi-Wagner wird alle Mühe haben, ihre ‚Titanic‘ nicht an diesem Eisberg zerschellen zu lassen, wie diese Geschichte aber ausging, ist uns allen gewiss“, so Hafenecker.

