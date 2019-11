SJ-Herr: „Kritische Stimmen in der SPÖ sind nicht umsonst!“

Sozialistische Jugend verliert 100.000€ im Jahr und ruft zu Unterstützung auf

Wien (OTS) - Nach dem Wahlergebnis verliert die Sozialistische Jugend jährlich 100.000€ an Jugendförderung, deren Höhe nach Mandatsstärke der Parlamentsparteien berechnet wird. „Wenn wir davon ausgehen, dass die nächste Legislaturperiode fünf Jahre dauert, dann wird uns eine halbe Million Euro für unsere Bildungs-, Jugend und Gedenkarbeit fehlen“ so Julia Herr, Vorsitzende der Sozialistischen Jugend. „Um unserer Rolle als Bildungsorganisation und Jugendfreiraum weiterhin nachkommen zu können, sind wir jetzt auf die Unterstützung von Mitgliedern und FreundInnen der SJ angewiesen.“



„Kein junger Mensch soll von den Aktivitäten der Sozialistischen Jugend ausgeschlossen sein, weil er es sich nicht leisten kann. Deswegen setzen wir die Teilnahmebeiträge auch für unsere größten Veranstaltungen so niedrig wie möglich an“, erklärt Herr. Beispielhaft steht dafür die Bildungswerkstatt (BiWe) der Sozialistischen Jugend, das größte linke Jugendseminar Österreichs . Hunderte Jugendliche aus ganz Österreich verbringen auf der BiWe vier Tage damit, sich mit unterschiedlichen gesellschaftlichen Themen auseinanderzusetzen. Inklusive An- und Abreise, Unterkunft und Vollverpflegung zahlen die TeilnehmerInnen dafür lediglich 40 Euro pro Person. „Um uns das weiterhin leisten zu können, brauchen wir aber die finanziellen Mittel.“



Auch Studienreisen, wie beispielsweise die Fahrt ins ehemalige Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau diesen Jänner, bietet die Sozialistische Jugend zu einem bewusst niedrigen Teilnehmerbeitrag an. „Wir wollen jungen Menschen die Möglichkeit geben, sich mit der Geschichte Europas auseinanderzusetzen und wichtige antifaschistische Gedenkarbeit zu leisten, ohne dass Geld eine Hürde ist“, so Herr.



„Wer will, dass wir auch weiterhin diese wichtige Arbeit leisten und außerdem eine kritische Stimme in der SPÖ sein können, den bitten wir jetzt um Unterstützung. Wir werden nicht durch GroßspenderInnen wie Heidi Horten finanziert und können deshalb auch die kleinste Spende gebrauchen“, erklärt Herr.



Mit einer Mini-Kampagne bittet die Sozialistische Jugend deshalb in den nächsten Tagen um Spenden. Diese können auf unser Spendenkonto überwiesen werden:

Kontoname: Sozialistische Jugend Österreich

IBAN: AT84 4300 0039 2400 0001

