ImmobilienScout24 erweitert Netzwerk mit immosuchmaschine.at

Wien (OTS) - Die Scout24-Gruppe erweitert als einer der größten europäischen digitalen Marktplätze für Immobilien sein Netzwerk um www.immosuchmaschine.at. Nach der Übernahme der immosuma GmbH durch ImmobilienScout24 im Vorjahr und der operativen Integration fand nun die finale Firmenverschmelzung statt.

Auf ImmobilienScout24.at können die User unter rund 133.000 verschiedenen Immobilienangeboten pro Monat wählen. Mit immosuchmaschine.at, Immobilien.net und immodirekt.at verzeichnet das Netzwerk jeden Monat rund 3,5 Millionen Besuche. Mit immosuchmaschine.at hat ImmobilienScout24.at einen langjährigen Partner akquiriert und bietet Immobiliensuchenden damit einen möglichst vollständigen Überblick über den Immobilienmarkt, mit der gewohnt einfachen und zeitsparenden Suche auf immosuchmaschine.at. Marke und Domain werden wie bisher weitergeführt, ebenso immosuchmaschine.de. „Wir möchten den Besuchern unserer Plattform besten Service und ein möglichst breites Angebot bieten. Wir freuen uns mit der Integration von immosuchmaschine.at hierzu einen weiteren, wesentlichen Schritt gesetzt zu haben“, erläutert Andreas Picka, Head of Marketing bei ImmobilienScout24.

„Mit der Scout24 Gruppe konnten wir einen unserer langjährigsten und engsten Partner als Käufer gewinnen. Ich bin über diesen Schritt sehr glücklich und gleichzeitig zuversichtlich, immosuchmaschine für die kommenden Jahre in guten Händen zu wissen. Es freut mich, dass immosuchmaschine nun nochmals gestärkt den bisherigen Weg als unabhängige Immobilien-Informationsseite in Österreich und Deutschland fortführen wird“, kommentiert immosuchmaschinen-Gründer und CEO Gernot Singer die Übernahme. Er wird auch weiterhin in der Kunden- und Partnerbetreuung an Bord bleiben.

Über ImmobilienScout24:

ImmobilienScout24 ist seit Jänner 2012 mit einem österreichischen Marktplatz online (immobilienscout24.at). Für den Erfolg von Scout24 in Österreich sind rund 60 Mitarbeiter in Wien verantwortlich. ImmobilienScout24 gehört zur Scout24-Gruppe, die führende digitale Marktplätze im Immobilien- und Automobilbereich in Deutschland und anderen ausgewählten europäischen Ländern betreibt. Weitere Informationen unter immobilienscout24.at.

Über immosuchmaschine:

immosuchmaschine wurde 2010 in Österreich gegründet und ist seitdem Traffic-Lieferant der Immobilienportale und Kleinanzeigenseiten, 2015 erfolgte der Eintritt am deutschen Markt. Aktuell zählt immosuchmaschine mit rund 600.000 Besuchen pro Monat in Österreich und über 1,1 Million in Deutschland zu den reichweitenstärksten Meta-Suchmaschinen für Immobilieninserate im deutschsprachigen Raum.

