Podiumsdiskussion "Stopp des Ausverkaufs innovativer europäischer Tech-Unternehmen"

im Fabasoft TechSalon

Wien (OTS) - Es ist keine Seltenheit, dass in Europa ausgebildete Talente nach Übersee abwandern. Die Gründe dafür sind nachvollziehbar, da Amerika und Südostasien attraktivere Rahmenbedingungen für Start-ups bieten.



Besonders bei der Bereitstellung von Risikokapital investiert die USA mehr als Europa: Europäische Venture Capital Funds haben eine Durchschnittsgröße von 56 Millionen Euro, amerikanische sind im Durchschnitt mit 156 Millionen Euro fast dreimal so hoch dotiert. Die logische Konsequenz: Seit 2012 erfolgten 82 Prozent aller Akquisitionen durch US-Firmen und nur 18 Prozent durch europäische.



Die negativen Folgen, die der Ausverkauf europäischer Spitzentechnologie für die Konkurrenzfähigkeit des Wirtschaftsstandorts Europa hat, dürfen jedoch nicht unterschätzt werden.



Welche Strategie Europa verfolgen sollte, um sein Innovationspotenzial aktiv zu nutzen, zeigt der TechSalon am Beispiel der Beteiligungsstrategie an zwei jungen IT-Unternehmen.



Wann:

14. November 2019, Beginn 17:30 Uhr

(Einlass 17:00 Uhr, Ende ca. 19.00 Uhr, anschließend geselliger Ausklang)



Wo:

Fabasoft TechSalon, Laxenburger Straße 2, 1100 Wien



Am Podium:

- Matthias Kraus, Managing Director, CEO Xpublisher GmbH

- Daniel Fallmann, Gründer und Geschäftsführer Mindbreeze GmbH

- Helmut Fallmann, Mitglied des Vorstandes der Fabasoft AG

- Michael Zettel, Country Managing Director Accenture

Moderation: Martin Szelgrad, Report Verlag

Die Teilnahme ist kostenlos. Anmeldungen an office @ report.at

