AVISO: DECENT WORK 4.0? - Abschlusskonferenz für das Projekt „danube@work“ am 12. November

DECENT WORK 4.0? - Abschlusskonferenz für das Projekt „danube@work" am 12. November

Was die Digitalisierung für Arbeit und Arbeitsgesetzgebung in den Donauraum-Ländern bedeutet

Wien (OTS/ÖGB) - Digitalisierung ist aus unserem Leben nicht mehr wegzudenken. Neben vielen Erleichterungen durch den technischen Fortschritt im Alltag ist auch die Arbeitswelt stark betroffen. In der dreijährigen Projektlaufzeit hatte das internationale sozialpartnerschaftliche Projekt danube@work in den Donauraumländern Bulgarien, Rumänien und Serbien die Gelegenheit, dem Thema Digitalisierung der Arbeitswelt auf den Grund zu gehen und AkteurInnen am Arbeitsmarkt dafür zu sensibilisieren. Bei der Abschlusskonferenz geht es um folgende Fragen:

Welche Auswirkungen sind bereits zu spüren?

Welche Gestaltungsmöglichkeiten haben Beschäftigte und ihre Interessenvertretungen?

Wie ist der sozialpartnerschaftliche Ausgleich in diesem Bereich zu bewerkstelligen?

Dienstag, 12. November, 9.30 bis 16 Uhr

ÖGB-Zentrale Catamaran, Johann-Böhm-Platz 1, 1020 Wien, Wilhelmine-Moik-Saal

Aus dem Programm:

Eröffnung: Sozialministerin Brigitte Zarfl, ÖGB-Vizepräsidentin Korinna Schumann

Präsentation der Studie „Digitalisierung der Arbeitswelt – Auswirkungen auf zentrale Branchen in den Staaten Bulgarien, Rumänien, Serbien und Österreich“ (Barbara Willsberger, Nicolas Pretterhofer, L & R Social Research)

Neue Arbeitsformen und Herausforderungen für die Arbeitsgesetzgebung (Martin Risak, Universität Wien)

Digitale Transformation und was sie für Arbeit und Gesellschaft bedeutet (Julia Bock-Schappelwein, Wifo)

Digitalisierung im Handel (Stuart Appelbaum, US-Handelsgewerkschaft RWDSU)

World Café: GewerkschafterInnen aus Bulgarien, Rumänien, Serbien und Österreich präsentieren länderspezifische Outputs der Partnerschaft und den Status quo der Digitalisierung in ihren Ländern

Konferenzsprache: Englisch

Anmeldung bitte per Email an: international@oegb.at

Wir freuen uns, Sie bei der Konferenz zu begrüßen!

