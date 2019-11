ÖSTERREICH: Mobbing-Vorwürfe gegen BVT-Mitarbeiter

Interne Ermittlungen nach Aussagen von BVT-Mitarbeiterinnen

Wien (OTS) - Wie die Tageszeitung ÖSTERREICH in ihrer Dienstagsausgabe berichtet, laufen derzeit interne Ermittlungen im Bundesamt für Verfassungsschutz (BVT) gegen einen Mitarbeiter wegen des Vorwurfs des Mobbings. Mehrere BVT-Mitarbeiterinnen haben intern ausgesagt, dass der Kollege sie wiederholt gefragt habe, ob sie "keusch leben" würden und ihnen apokalyptische Szenen heraufbeschworen, wonach sie wegen ihres "sündigen Lebens in der Hölle brennen" würden. Eine betroffene Mitarbeiteirn zu ÖSTEREICH:

"Am Anfang haben wir dieses Frauenbild weggelächelt, aber letztlich wurde es unerträglich."

ÖSTERREICH konfrontierte den betroffenen Beamten mit den Vorwürfen. Dieser antwortete in einer schriftlichen Stellungnahme:

"Sie können sich darauf verlassen, dass die Vorwürfe gegen mich im Bundesministerium für Inneres sehr sorgfältig geprüft werden. Ich gehe davon aus, dass sich diese Vorwürfe letztlich als haltlos erweisen werden." Laut einem Insider würden die Verdächtigungen "genau geprüft". Derzeit stehe Aussage gegen Aussage.

Auf ÖSTERREICH-Anfrage bezüglich dieser internen Ermittlungen antwortet das Innenministerium: "Generell wird im Fall von solchen Vorwürfen natürlich intern geprüft und der Fall wenn notwendig der Disziplinarkommission übergeben."

Rückfragen & Kontakt:

ÖSTERREICH, Chefredaktion

(01) 588 11 / 1010

redaktion @ oe24.at