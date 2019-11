AVSIO: WK Wien-Steuerabend mit allen Details zur Steuerreform

Experten zeigen, was sich mit 1. Jänner 2020 ändert und was Unternehmen heuer unbedingt noch tun sollten – WK Wien-Präsident Ruck spricht vor 1700 Unternehmern

Wien (OTS) - In acht Wochen geht das Jahr zu Ende. Höchste Zeit, sich steuerlich darauf vorzubereiten. Die Wirtschaftskammer Wien lädt die Wiener Unternehmen daher zum „Steuerabend 2019“, bei dem Experten der WK Wien sowie der Steuerberatung tpa über die vielen Änderungen informieren, die das neue Steuerjahr für Unternehmen bringt. Außerdem am Programm: Was Unternehmen in den kommenden Wochen noch erledigen sollten, um Steuern zu sparen. Bis jetzt haben sich mehr als 1700 Wiener Unternehmer zu der Veranstaltung angemeldet – das Interesse an den bevorstehenden Steueränderungen ist also sehr groß.

Sprechen werden außerdem:

Walter Ruck, Präsident der Wirtschaftskammer Wien

Peter Bosek, Vorstandsvorsitzender der Erste Bank Österreich

Termin:

Mittwoch, 6. November, 19 Uhr, in der Messe Wien

