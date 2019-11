Gemeinsam lernen und feiern

Festakt und Tagung „60 Jahre ÖAGG – im Dienste der Menschen“

Wien (OTS) - Raoul Schindler legte 1959 mit der Gründung des ÖAGG die Basis für eine erfolgreiche psychosoziale Arbeit, leitete 25 Jahre lang das Referat "Psychohygiene" am Gesundheitsamt der Stadt Wien und organisierte die Nachbetreuung von psychisch kranken Menschen außerhalb der Psychiatrie. Ohne Raoul Schindler wäre der heutige Standard bei der psychosozialen Versorgung von Menschen in Österreich kaum denkbar.

Die Bedeutung der Unterstützung durch die Gruppe muss in Zeiten wie diesen nicht extra herausgestrichen werden:



- Probleme am und mit dem Arbeitsplatz,

- Krisen in der Familie und Partnerschaft,

- Herausforderungen durch technologischen Fortschritt und Globalisierung,

all das kann in Menschen Gefühle von Alleingelassen sein, Angst und Ausweglosigkeit auslösen.

Die Kraft der Gruppe stellt sich immer wieder unter Beweis. Gemeinsam statt einsam ein Problem zu lösen ist Garant für den individuellen Ausweg.

Seit den Gründungsjahren entwickelte sich der ÖAGG von einem kleinen Freundeskreis zu einer Organisation mit 1700 Mitgliedern und zahlreichen Aus- und Weiterbildungseinrichtungen. Der ÖAGG stellt in Österreich die größte anerkannte psychotherapeutische Ausbildungsorganisation dar.

Festakt & Tagung

Im Jubiläumsjahr veranstaltet der ÖAGG vom 14. bis 16. November 2019 einen Festakt mit Tagung im Europahaus Wien. Die Tagungsthemen sind Inputs, um mit den immer stärker werdenden persönlichen Herausforderungen im Berufs- und Privatleben umgehen zu können:

Am Donnerstag, dem 14.11. setzen sich ab 18:30 Uhr Prof. Dr. Michael Kierein und Markus Hochgerner MSc MSc (ÖAGG) mit Entwicklung und Stand der Psychotherapie und -ausbildung auseinander.

Dr. Dr. Andrea Fleischmann (WGKK) und Dipl. Päd. Markus Daimel (ÖAGG/pta) nehmen zur Psychotherapeutische Versorgung in Österreich Stellung.

Um 19:30 Uhr referieren Prof. Dr. phil. habil. Bernhard Strauß (Universität Jena) und Dr. Ingrid Krafft-Ebing (ÖAGG) über Die Kraft der Gruppe in der Psychotherapie.

Den Abschluss der Festvorträge bilden um 20:00 Uhr die Statements von Dr. René Reichel, MSc und DSA Maria Goldmann-Kaindl, MSc (ÖAGG) zur Kraft der Gruppe in Beratung, Supervision und Coaching.

Im OPEN SPACE präsentiert sich der ÖAGG mit all seinen Aktivitäten, Vereinsbereichen und Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten. Zahlreiche Infostände, Kurzvorträge und Büchertische bieten die Möglichkeit, sich ein umfassendes Bild zu machen.

Die Kraft der Gruppe - EIN NEUES WIR. Zukunftsmodelle der Gruppendynamik? steht im Fokus am Freitag, dem 15. November (09:00 bis 17:00 Uhr) und Samstag, dem 16. November (09:00 bis 13:00 Uhr).

Das Detailprogramm ist unter https://www.oeagg.at/site/60jahrfeier/festaktundtagung

zu finden.

