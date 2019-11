International Conference on Cultural Heritage and New Technologies

“Monumental Computations: Digital Archaeology of Large Urban and Underground Infrastructures” - 4. bis 6. November 2019

Wien (OTS) - Bereits zum 24. Mal wird ab heute die internationale Konferenz „Cultural Heritage and New Technologies“ unter der Leitung der Stadtarchäologie Wien im Wiener Rathaus veranstaltet.

Ziel der Veranstaltung ist es, neueste technologische Entwicklungen zur Erforschung, Dokumentation, Erhaltung, Publikation und Sicherung unseres kulturellen Erbes zu präsentieren sowie Erfahrungen in der Anwendung und Entwicklung im Rahmen von Vorträgen, Diskussionen und Round-Table-Gesprächen auszutauschen.

Anlässlich des U-Bahn-Ausbaus in Wien stehen dieses Jahr archäologische Großprojekte im Zentrum des Interesses. Das Motto der dreitägigen Konferenz lautet

“Monumental Computations: Digital Archaeology of Large Urban and Underground Infrastructures”.

250 Teilnehmende aus den Bereichen Archäologie, Museum, Denkmalschutz, Forschungsinstitution, Universität, Soft- und Hardware-Entwicklung aus 35 Nationen sind angemeldet.

Zu den Programmhighlights zählen u.a. der Vortrag von Ann Degraeve, Stadtarchäologie Brüssel, zur Grabung im Bereich des ehemaligen mittelalterlichen Hafens in Brüssel und der Vortrag von Jerzy Garwronski, Stadtarchäologie Amsterdam, zur Grabung im Zuge des U-Bahnbaus in Amsterdam mit mehr als 700.000 Funden. Ein Runder Tisch zum Thema "Citizen Participation in Archaeology in the Digital Era" stellt herausragende Projekte aus Großbritannien und Österreich vor, darunter das Projekt „Seniorarchäologie“ der Stadtarchäologie Wien, ein vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales prämiertes Good-Practice-Modell in der Bildungsarbeit mit älteren Menschen.

Eröffnet wird die internationale Konferenz von Mag.a Veronika Kaup-Hasler, Stadträtin für Kultur und Wissenschaft, im Wappensaal des Wiener Rathauses.

Anmeldungen sind noch vor Ort möglich.

Programm und vertiefende Informationen finden Sie unter www.chnt.at.

