Wiener Legal Tech-Startup gewinnt deutschen Branchenriesen als Partner

Smart Research-Pionier LeReTo startet Kooperation mit Soldan, dem führenden deutschen Kanzleidienstleister

Wir konnten mit Soldan einen starken Partner für unsere Expansion in Deutschland gewinnen Veronika Haberler, CEO LeReTo

Wien (OTS) - Der Legal Tech-Entwickler LeReTo gewinnt mit der Hans Soldan GmbH einen prominenten Partner am deutschen Anwaltsmarkt. Durch die Kooperation der beiden Unternehmen werden künftig 90 Prozent der deutschen Rechtsanwalts- und Notarkanzleien die Recherche-Technologie von LeReTo im hauseigenen Metasuchportal nutzen können. Erstmals kommen Komponenten des in Österreich entwickelten neuen Frameworks zum Einsatz, welches eine dynamische Abfrage von Quellenzitaten ermöglicht. Die neue Suchengine erlaubt es, ein juristisches Dokument binnen einer Sekunde mit einer Milliarde Quellen abzugleichen. Das Produkt „PDF-Dropzone“ wird in die SoldanFachsuche integriert und verlinkt juristische Dokumente zu deutscher und europäischer Rechtsprechung.

„ Wir konnten mit Soldan einen starken Partner für unsere Expansion in Deutschland gewinnen “, zeigt sich Veronika Haberler, Geschäftsführerin von LeReTo, erfreut.



+++

Über LeReTo

LeReTo ist ein Wiener LegalTech-Unternehmen, das sich auf dokumenten-basierte Recherche mit Narrow-AI Lösungen spezialisiert hat. LeReTo entwickelt SaaS-Produkte für Anwaltskanzleien und Contentanbieter. Referenzkunden sind DORDA Rechtsanwälte, CMS Reich-Rohrwig Hainz Rechtsanwälte und TW Legal Tech, ein Spin-Off von Taylor Wessing Deutschland. Die Produkte wurden europaweit mehrfach mit Innovationspreisen ausgezeichet, wie etwa beim EU-Datathon 2019, welcher vom Publications Office der Europäischen Union in Brüssel vergeben wird.

Über Soldan

Die Hans Soldan GmbH in Essen ist der führende Anbieter für Kanzleibedarf, Fachmedien und Bürodienstleistungen für Anwälte, Notare, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer in Deutschland. Sie zählt 90 Prozent der deutschen Rechtsanwalts- und Notar-Kanzleien zu ihren Kunden. Soldan hat früh die Bedeutung des Themas Legal Tech für die Deutsche Anwaltschaft erkannt und im Markt platziert. Neben der Ausrichtung des Anwaltszukunftskongress seit 2016 reist das Unternehmen mit Delegationen von Anwälten im Rahmen der Legal Tech Tour zu prominenten Zielen wie Silicon Valley oder Watson bei IBM.

Rückfragen & Kontakt:

LeReTo KG | Jasmine Fassl, BA

+43 1 8909966 | info @ lereto.at

www.lereto.at