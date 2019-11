Eine neue Schüler*innenorganisation für Wien: Verde Wien setzt sich für ein nachhaltiges Bildungswesen ein

Ab dem Schuljahr 2019/20 tritt die Verde Wien für ein nachhaltiges Bildungswesen und aktive Mitbestimmung der Wiener Schüler*innen in der Bildungspolitik ein.

Wien (OTS) - Der Ruf der Schüler*innen nach einer nachhaltigen Gesellschaft war noch nie lauter. Nicht nur die Fridays-for-Future-Schüler*innenbewegung, sondern auch die Stimmen der Jugendlichen bei der Nationalratswahl 2019 zeigen: Umweltschutz ist das größte politische Anliegen der jungen Generation. Auch im Bildungswesen muss Umweltschutz zur Priorität werden.

Um für diese Forderung bildungspolitisch einzutreten entstand die Schüler*innenorganisation Verde Wien. Die zentrale Forderung der Organisation ist Nachhaltigkeit auf allen Ebenen des Bildungswesens. Das bedeutet: ressourcenschonende und klimafreundliche Schulen. Chancen auf gute Bildung für alle Kinder und alle Jugendliche. Starke, diskriminierungsfreie und integrationsfördernde Schulgemeinschaften. Realitätsbezogener Unterricht, kritisches Denken und Lernen fürs Leben.

Durch Veranstaltungen, in denen diese Themen im Kontext der Bildungs- und Umweltpolitik aufgegriffen werden, will Verde Wien unter Schüler*innen Bewusstsein schaffen. Ab dem Schuljahr 2019/20 bietet die Organisation Platz für Meinungs- und Wissensaustausch und zeigt Möglichkeiten für Engagement in der Bildungspolitik auf. Schüler*innen, die an einem klimafreundlichen Bildungssystem mitwirken wollen, können sich untereinander vernetzen und mit Verde Wien aktiv werden.

Rückfragen & Kontakt:

Sarah Juricek

Pressesprecherin Verde Wien

E-Mail: wienverde @ gmail.com

Instagram: https://www.instagram.com/verde_wien/

Facebook: https://www.facebook.com/verdewien/