ORF SPORT + mit der Fußball-2.-Liga und der Fußball-Frauen-Bundesliga

Wien (OTS) - Die Live-Übertragung vom Fußball-2.-Liga-Spiel SV Ried – SV Horn um 19.00 und 20.15 Uhr, die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr, das Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen“ um 21.15 Uhr, das ORF-Frauenfußball-Magazin „#mitHerz“ um 21.45 Uhr, das Yoga-Magazin um 22.00 Uhr und die Höhepunkte von der „INEOS 1:59 Marathon Challenge“ um 22.30 Uhr sind die Programmhighlights am Freitag, dem 1. November 2019.

Programmhighlights am Samstag, dem 2. November, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragung vom Snowboard-Weltcup (Big Air Modena) um 18.25 Uhr, das Yoga-Magazin um 8.00, 9.00 und 10.00 Uhr, das Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen“ um 8.30, 9.30 und 10.30 Uhr, die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr sowie die Höhepunkte von der LOTTERIEN Sporthilfe-Gala 2019 um 20.15 Uhr (Backstage-Bericht um 22.15 Uhr) und vom Porsche Supercup Mexiko 2019 um 22.30 Uhr.

Die Live-Übertragungen vom „Planet Pure Frauen Bundesliga“-Spiel Landhaus – SKN St. Pölten um 11.50 Uhr (Highlights 22.00 Uhr), vom Hockey Olympia-Qualifikationsspiel der Herren Deutschland – Österreich um 16.25 Uhr, vom Freestyle Weltcup (Big Air Modena) um 17.45 Uhr und vom spusu-Handball-Liga-Austria-Spiel Erber UHK Krems – HSG Graz um 20.15 Uhr, das Yoga-Magazin um 8.00, 9.00, 10.00 und 11.00 Uhr, das Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen“ um 8.30, 9.30 und 10.30 Uhr, das Funsport-Magazin mit den coolsten Storys aus dem Fun- und Extremsport um 11.30 Uhr, die Höhepunkte von der „INEOS 1:59 Marathon Challenge“ um 18.30 Uhr und von der Drone-Champions-League Vaduz 2019 um 19.00 Uhr sowie die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr sind die Programmhighlights am Sonntag, dem 3. November.

Im Spitzenspiel der 13. Runde der Fußball-2.-Liga hat die SV Ried am 1. November den SV Horn zu Gast. Die Rieder sind mit zwei Punkten Rückstand hinter Klagenfurt Zweiter in der Tabelle. Horn nimmt den neunten Tabellenplatz ein. Kommentator ist Daniel Warmuth.

Das ORF-Frauenfußball-Magazin „#mitHerz“, das vor jeder Runde der „Planet Pure Frauen Bundesliga“ auf dem Programm von ORF SPORT + steht, zeigt alle Tore aus der höchsten Spielklasse der Frauen. Dazu gibt es Hintergrundstorys zu jedem Bundesliga-Klub. Das Magazin moderieren abwechselnd Kristina Inhof und Alina Zellhofer.

Der zweite Big-Air-Bewerb der Snowboarder in dieser Saison geht am 2. November in Modena über die Bühne. Beim Auftakt im neuseeländischen Cardrona landete Clemens Millauer auf Patz sechs. Der US-Amerikaner Chris Corning feierte vor seinem Landsmann Redmond Gerard und dem Finnen Kalle Järvilehto seinen siebenten Weltcup-Sieg. Bei den Damen gewann in Abwesenheit von Olympiasiegerin Anna Gasser die Finnin Enni Rukajärvi vor der Britin Katie Ormerod und der Norwegerin Silje Norendal. Kommentatorin ist Simone Nowak, an Ihrer Seite als Kokommentator fungiert Christian Scheidl.

Landhaus und SKN St. Pölten treffen im Spitzenspiel der neunten Runde der „Planet Pure Frauen Bundesliga“ am 3. November aufeinander. St. Pölten führt ohne Punkteverlust die Tabelle an. Landhaus liegt mit vier Punkten Rückstand auf Platz zwei der Tabelle. Kommentatorin ist Anna-Theresa Lallitsch.

Am 2. und 3. November spielen Österreichs Hockey-Herren im Hockeypark in Mönchengladbach gegen Deutschland um das Olympia Ticket für Tokio. ORF SPORT + überträgt das zweite Spiel live aus Mönchengladbach. Kommentatorin ist Ulrike Schwarz, an ihrer Seite als Kokommentator fungiert Peter Proksch.

Der erste Big-Air-Bewerb der Freestyler in dieser Weltcup-Saison steht am 3. November in Modena auf dem Programm. Kommentatorin ist Simone Nowak, an Ihrer Seite als Kokommentator fungiert Christian Scheidl. (ORF-TVthek live von 16.55 bis 18.30 Uhr)

Der Erber UHK Krems hat in der spusu Handball Liga Austria am 3. November HSG Graz zu Gast. Die Kremser liegen mit zwölf Punkten auf Platz drei der Tabelle, die Grazer haben als Siebter sechs Punkte auf ihrem Konto. Kommentator ist Johannes Hahn.

