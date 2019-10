KLARSTELLUNG ZUR OTS AUSSENDUNG vom 30. Oktober 2019

(Titel: FPÖ NÖ fordert nach Skandal-Auszeichnung sofortigen Förderstopp für Globart Verein)

GLOBART zeichnet seit 1997 Persönlichkeiten mit einem Award aus, die durch ihr Wirken Vorbilder und HoffnungsträgerInnen für die Gesellschaft und die nächsten Generationen sind.



Zu den bisherigen PreisträgerInnen zählen Lord Yehudi Menuhin, Hans Küng, Václav Havel, Ernesto Cardenal, Dom Erwin Kräutler, Franz Küberl, Freda Meissner-Blau, José Antonio Abreu, Riccardo Muti, John Hunter, Tino Sehgal, Michael Haneke, Jeffrey Sachs und Marina Abramovic. Mit der diesjährigen Awardverleihung wurde beispielhaft für Menschen, die für Menschenrechte eintreten und Menschenleben schützen, Carola Rackete geehrt.



Die dafür der OTS Aussendung von 30. Oktober genannten Gesamtkosten für Catering in der Höhe von 17.000 Euro entsprechen nicht der Realität.



Für den anschließenden Empfang war kein Caterer engagiert. Das Buffet wurde von den MitarbeiterInnen der Academy selber vorbereitet. Der Einkauf dafür wurde am 19.10.2019 bei Merkur gemacht in der Höhe von 142.50. Der Wein wurde von Weingut Bründlmayer zur Verfügung gestellt, Mineralwasser von Vöslauer. Zum Abschluss gab es noch aufgewärmte Suppen vom Mittagstisch.



Frau Rackete reiste mit dem Zug aus Berlin an, die Kosten dafür hat GLOBART übernommen. Weiters entstanden Kosten für den Druck der Urkunde und für die musikalische Gestaltung durch 5 Studierende der Musikuniversität (Honorar à 150 Euro in Summe 750 Euro), Eröffnungsbuffet (Brot und Eintopf, Punschkrapferl) für 200 Personen. Das Mittagessen war in der Tageskarte inkludiert mit 5 Euro pro Personen (1700 Portionen für drei Wochen). Weiters Verpflegung für ReferentInnen (600 Abendessen für 12 Tage). Der vorgesehene Betrag für den Abschluss von EURO 2500,- wurde nicht in Anspruch genommen. Ungeachtet dieser Detaillierung ist auch der genannte Gesamtbetrag falsch.



GLOBART behält sich rechtliche Schritte gegen Äußerungen vor, die nicht dem Wahrheitsgehalt entsprechen und geeignet sind, die Institution in Misskredit zu ziehen.



Im Namen des Vorstands von GLOBART



