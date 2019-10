„Die Rosenheim-Cops“ ermitteln ab 4. November auch am Nachtmittag in ORF 2

„Sturm der Liebe“ um 14.25 Uhr – neue Staffel ab 7. November

Wien (OTS) - Ab Montag, dem 4. November 2019, präsentiert sich der Nachmittag in ORF 2 neu: „Sturm der Liebe“ – die neue Staffel startet ebenfalls in dieser Woche am 7. November – ist dann bereits um 14.25 Uhr zu sehen und danach, um 15.15 Uhr, sorgt ein Wiedersehen mit den „Rosenheim-Cops“ immer werktags für bayerisches TV-Krimivergnügen am ORF-2-Nachmittagsprogramm. Auftakt macht die erste Folge der ersten Staffel „Der Tote am See“. Neue Folgen der beliebten Serie gibt es immer donnerstags um 20.15 Uhr in ORF 2. Mit „Alisa – Folge deinem Herzen“ gibt es ein Wiedersehen ab 2. Jänner 2020, täglich um 9.55 in ORF 2.

Neue Staffel „Sturm der Liebe“ ab 7. November: Léa Wegmann und Florian Frowein sind das neue Traumpaar – um 14.25 Uhr

Nach einem Jahr voller Höhen und Tiefen siegt am Ende die wahre Liebe über alle Intrigen: Am Freitag, dem 1. November, geben einander Denise (Helen Barke) und Joshua (Julian Schneider) vor der malerischen Kulisse des „Fürstenhofs“ das Jawort. Doch kurz vor der Hochzeit kommt es zu einem spektakulären Showdown auf Leben und Tod. Einige Tage verbringen Denise und Joshua nach ihrer Hochzeit noch in Bichlheim, ehe sie sich nach Paris verabschieden. In den Mittelpunkt rückt ab Donnerstag, dem 7. November 2019, die neue Liebesgeschichte von Franziska Krummbiegl (Léa Wegmann) und Tim Degen (Florian Frowein): Als die junge Obstbäuerin Franzi auf dem Weg zu einem wichtigen Termin eine Fahrradpanne hat, eilt ihr ein geheimnisvoller Reiter zur Hilfe. Vom ersten Moment an ist sie von ihm fasziniert. Sie ahnt nicht, dass sie durch diese Begegnung ein dunkles Familiengeheimnis ans Licht bringt – denn der Fremde entpuppt sich als Tim Degen, der verschollene Sohn von Hotelbesitzer Christoph Saalfeld. Und Tims Auftauchen im „Fürstenhof“ wirbelt nicht nur Franzis Liebesleben durcheinander, sondern auch das der gesamten Saalfeld-Familie.

„Die Rosenheim-Cops: Der Tote am See“ um 15.15 Uhr

Paul Brenninger hat es als Postzusteller erstaunlich weit gebracht. Er fährt ein teures Motorrad, bewegt sich in gehobenen Kreisen und hat ein Verhältnis mit der Verlobten eines Hoteliers. Eines Morgens wird Brenninger tot aus dem See geborgen. Wie es scheint, ist ihm sein ausschweifender Lebensstil zum Verhängnis geworden. Die Cops tippen zunächst auf einen Mord aus Eifersucht.

Mit Markus Böker (Ulrich Satori), Joseph Hannesschläger (Korbinian Hofer), Karin Thaler (Marie Hofer), Marisa Burger (Miriam Stockl), Max Müller (Michael Mohr), Miguel Herz-Kestranek (Georg Huber), Julia Thurnau (Lena Hirschfeld), Franz Xaver Kroetz (Andi Urbauer) u. a.

