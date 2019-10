myWorld eröffnet Standort in Malaysia

Graz (OTS) - Die myWorld Unternehmensgruppe startet unter anderem mit einer ihrer wichtigsten Marken, der Cashback World, im wirtschaftlich aufstrebenden Malaysia.

Am 29. Oktober 2019 erfolgte der Markteintritt von myWorld in Malaysia. Die Expansion von myWorld schreitet somit weiter voran: Die internationale Unternehmensgruppe ist mittlerweile in 48 Ländern vertreten. Nach Hongkong, Macau, den Philippinen und Thailand ist Malaysia der bereits fünfte Unternehmenssitz von myWorld in Asien – der nächste Schritt der langfristigen Expansionsstrategie von myWorld wurde somit erfolgreich gesetzt.

Teil einer der größten Shopping Communities der Welt

Mit der Erschließung des malaysischen Marktes hat die myWorld Unternehmensgruppe ein kräftiges Zeichen gesetzt, um ihrer Rolle als Global Player weiterhin gerecht zu werden. Die malaysischen Shopper können schon bald Teil einer der größten Shopping Communities der Welt sein und bei jedem Einkauf von den Vorteilen der Cashback World profitieren. Sie erhalten bei rund 140.000 Cashback World Partnern weltweit bis zu 5% Cashback sowie wertvolle Shopping Points, die sie wiederum gegen großzügige Rabatte auf Produkte und Dienstleistungen der Partnerunternehmen einlösen können.

Im Fokus der Shopping Community steht außerdem das Einkaufserlebnis selbst. Das Shoppingangebot ist rund um Shopping 4.0, den Einkaufstrend der Zukunft, gestaltet: Einkaufen über Landesgrenzen hinweg, Multi-Channel-Handel, Shopping als Entertainment und Kundenbindung mithilfe neuester Technologien, wie mobiler Apps und standortbezogener Services. All das macht die Cashback World zu einer der stärksten Marken der myWorld Unternehmensgruppe.

Aufstrebender Markt

Malaysias Wirtschaft wächst im Jahr durchschnittlich um mehr als fünf Prozent, dementsprechend wichtig ist der malaysische Markt für die gesamte myWorld Unternehmensgruppe. Die Konzernführung freut sich, Alfian Abu Talib als Managing Director für myWorld Malaysia gewonnen zu haben. Talib kann auf zehn Jahre Erfahrung im Top-Management namhafter Unternehmen zurückblicken, arbeitet zukunftsorientiert und denkt bereits über die Landesgrenzen hinaus. „Ich möchte mit meinem hervorragenden Team auch die Expansion in weitere Länder Asiens unterstützen“, so Talib. „Ich sehe ein enormes Potenzial für myWorld im asiatischen Raum.“

Über die Cashback World

Die internationale Shopping Community Cashback World bietet Konsumenten, die beim Einkaufen vor Ort sowie beim Online Shopping weltweit Geld sparen möchten, attraktive Einkaufsvorteile (Cashback und Shopping Points). Die Cashback World ist derzeit in 48 Märkten vertreten. Mehr als 14 Millionen Kunden nutzen bei rund 140.000 Partnerunternehmen weltweit die Einkaufsvorteile.

Rückfragen & Kontakt:

Alfian Abu Talib, Managing Director myWorld Malaysia Sdn. Bhd.

Mobile: +60 19 3330354

E-Mail: alfian.talib @ myworld.com