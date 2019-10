Einladung zum Pressegespräch: Eröffnung des größten Intersport in Europa und von Flip Lab, dem größten Trampolinpark Österreichs

Center West Graz feiert 30jähriges Jubiläum mit großer Erweiterung des Angebots im Bereich Sport

Graz (OTS) -



Größten Anbieter im Bereich Sporthandel und Sport-Entertainment in

der Steiermark



Das Center West Graz feiert 2019 sein 30jähriges Bestehen mit einer

massiven Erweiterung des Angebots:



Der größte Intersport-Store Europas, betrieben von der Familie

Tscherne, bietet auf rund 7.500m² neu geschaffener Einkaufsfläche

ein einmaliges Shopping-Erlebnis.



Flip Lab, der modernste Trampolin-, Inflate- und Parkourpark in

Österreich eröffnet im Center West auf 5.000m² seinen Grazer

Standort.



Kurz vor der offiziellen Eröffnung laden wir Sie sehr herzlich zum

Pressegespräch ein, bei dem wir Ihnen das neue Center West, sowie

die beiden neuen Attraktionen vorstellen und vorführen möchten.



Als Gesprächspartner stehen für Sie bereit:

• DI (FH) Martin Wittigayer, Centermanager Center West

• Mag. Rainer Burian, Sprecher der Eigentümerfamilien

• Thorsten Schmitz, Geschäftsführer Intersport Österreich

• Harald Tscherne, Geschäftsführer Intersport Tscherne

• Benjamin Raich, Gesellschafter Flip Lab



Wir freuen uns auf Ihr Kommen und ersuchen Sie um Anmeldung via

e-mail unter u.buergstein @ koop.at.



Datum: 12.11.2019, 10:30 - 11:30 Uhr



Ort:

Shopping Center West Intersport Tscherne & Flip Lab

Trampolinpark

Weblinger Gürtel 25, 8054 Graz



Url: https://centerwest.at/



Rückfragen & Kontakt:

KOOP Live Marketing Gmbh & Co KG

St. Peter Hauptstraße 208, 8042 Graz

Mag. Christian Taucher

0676/888 90834

christian.taucher @ koop.at



Center West Holding GmbH

Weblinger Gürtel 25, 8052 Graz

Dagmar Wagner

0316/293344-0

dagmar.wagner @ centerwest.at