Die Bookassist Direktbuchungsexperten und Vortragende von Google bis Deutsche Hospitality bieten Lösungen für das rentable Hotel

Der Bookassist Direktbuchungskongress 2019 am 30. Oktober im Arcotel Kaiserwasser in Wien überzeugte Hoteliers mit inspirierenden Keynotes und praxisrelevanten Workshops

Wien (OTS) - Mehr als 130 Teilnehmerinnen und Teilnehmer lauschten den Keynotes internationaler Branchen-Größen. Des O’Mahony (Bookassist-CEO), Satyan Joshi (Google) und Jan Sammeck (Deutsche Hospitality) widmeten sich neben anderen hochkarätigen Vortragenden in abwechslungsreichen Vorträgen und Workshops den aktuellen Herausforderungen sowie zukünftigen Trends in der Hotellerie. Neben dem Dauerbrenner Digitalisierung standen die Themen Positionierung des eigenen Hotels sowie das veränderte Buchungsverhalten der neuen Gästeschichten im Fokus. In einem waren sich alle Speaker einig: detaillierte Datenauswertungen zum eigenen Betrieb sind der Startpunkt für alle Vertriebsaktivitäten. Diese Ergebnisse unterstützen die umfassende Marketingstrategie, bei der gezielte Meta-Search-Aktivitäten die Sichtbarkeit und die Direktbuchungsumsätze steigern.

Die Besonderheit des Direktbuchungskongresses liegt im gebotenen Mehrwehrt: direkter Zugang zu international erfolgreichen Größen aus der Hotellerie und Touristik. Der umsetzungsorientierte Praxisbezug gepaart mit wertvollen Hintergrundinformationen machen den Direktbuchungskongress zu einem jährlichen Fixtermin für die österreichische Hotellerie. Sabrina Winter vom Seewirt & Haus Attila aus Podersdorf meinte begeistert: „Meine hohen Erwartungen wurden noch übertroffen. Ich bekam nicht nur wertvolle Praxistipps sondern auch Handlungsempfehlungen, die wir gleich morgen im eigenen Betrieb umsetzen können.“

AVISO Direktbuchungskongress 2020

Auch 2020 lädt Bookassist zum nächsten #DBKW ein. Mitte November nächsten Jahres erwartet die Hotel-Community wieder ein spannendes Programm aus Keynotes, Workshops sowie Networking-Möglichkeiten mit Branchenführern und Workshops.

