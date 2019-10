Internationaler Splash Award 2019 in der Kategorie Publishing / Media für die österreichischen Webentwickler von drunomics

Erster Preis geht an einfachbacken.de

Wien/Amsterdam (OTS) - Am 28. Oktober 2019 wurden die internationalen Splash Awards vergeben - heuer mit Nominierungen in 10 Kategorien. Das österreichische Webentwickler-Team von drunomics aus Wien wurde für das Drupal-Projekt einfachbacken.de mit dem ersten Preis in der Kategorie Publishing / Media ausgezeichnet

Zweite Auszeichnung innerhalb eines Jahres für drunomics

Der internationale Award stellt eine weitere Bestätigung für die herausragende technische Umsetzung dieser Multisite dar, die bereits im Frühjahr bei einer nationalen Preisverleihung in der Kategorie Medien zur besten Website gekürt wurde.



Mit den Splash Awards wird seit 2014 der Bekanntheitsgrad des Content-Management-Systems (CMS) Drupal erhöht. Die Übergabe der International Splash Awards 2019 erfolgte während der DrupalCon in Amsterdam

Erste Website einer hoch-performanten Multisite

In der Kategorie Publishing / Media konnte sich das Multisite-Projekt einfachbacken.de gegen Projekte aus Afrika, Europa und den USA durchsetzen. „Einfach backen” wurde als Mobile First Projekt für den MFI Meine Familie und Ich Verlag (Hubert Burda Media Holding) konzipiert und mit der Drupal-8-Distribution Thunder umgesetzt. Als erste Website in dieser Multi-Site-Instanz entwickelte sich diese zum Sprungbrett für vier weitere Sites.



Die Performance ist das Hauptaugenmerk bei der Entwicklung von https://www.einfachbacken.de/ . Dies manifestiert sich in Extras wie der Vue.js, Solr-, Varnish- und Cloudflare-CDN-Integration sowie einer hochentwickelten Test-Suite mit Behat, Sitespeed und VisualRegressionTests.



Inhaltlich möchte das Team von einfachbacken.de gelingsichere Rezepte und Wissen teilen, um Anlaufstelle Nummer eins für Hobbybäcker zu werden.



Weitere Informationen finden Sie auf https://www.drunomics.com

Rückfragen & Kontakt:

Oliver Berndt, MAS

COO – Business Strategy & Development

Tel.: +43 (0)676 533 18 90

oliver.berndt @ drunomics.com

Web: https://drunomics.com/