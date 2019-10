Amerikanische ISPs ernennen asymmetrische Hornantenne von RF elements zum WISPA Produkt des Jahres 2019

Bratislava, Slowakei (ots/PRNewswire) - Die Produktserie der asymmetrischen Hornantenne von RF elements wurde von den Mitgliedern der WISPA (Wireless Internet Service Providers Association) bei der WISPAPALOOZA 2019 in Las Vegas zum Produkt des Jahres 2019 gewählt.

"Über das Vertrauen in unsere Produkte und Technologie von Seiten der Wireless-ISPs sind wir sehr erfreut - sie sind unsere Stammkunden. Unsere preisgekrönte Technologie verbessert nicht nur den Hochgeschwindigkeits-Breitband-Internetzugriff in Gegenden, in denen die herkömmliche Technologie versagt, sie gibt ISPs gleichzeitig auch die Möglichkeit, ihre verfügbaren Geschwindigkeiten zu multiplizieren. Wir haben uns ein Ziel gesetzt und das ist, die gesamte Industrie von Grund auf zu verändern. Unsere Produkte unterscheiden sich maßgeblich von herkömmlichen Antennen in diesem Bereich, und das gilt auch für unseren Marktansatz. Mainstream-Anbieter möchten hauptsächlich die Kundenwünsche erfüllen, wir befassen uns jedoch ganz gezielt damit, die größten anstehenden Probleme tatsächlich zu lösen. Was die gesamte Branche angeht, gehen wir richtig vor, und wir haben eine ganz klare Vorstellung, was geschehen muss und warum", sagt Juraj Taptic, Mitbegründer und CEO von RF elements.

"Als wir unsere TwistPort- und Symmetrical-Horns-Technologie zum ersten Mal vorstellten, wollte uns kaum einer glauben. Wir verbrachten geschlagene zwei Jahre damit, Kunden nur zum Test unserer Produkte zu bewegen. Jetzt ist es uns gelungen, in Bezug auf den Aufbau und die Bereitstellung von Wireless-Netzwerken die gesamte Branche umzukrempeln", sagt Tasos Alexiou, Produkt-Evangelist bei RF elements. "Unser Bestreben, das Bewusstsein über Lärmminderung, Frequenzengpässe, Verantwortung von Seiten der Anbieter und WISP-Ausbildung zu stärken, zahlt sich aus. Wir freuen uns, dass wir die Chance hatten, an einem grundlegenden Wandel der WISP-Community aktiv teilzuhaben. Was ich Ihnen versprechen kann, ist, dass unsere Produkte auch in Zukunft die Welt auf den Kopf stellen werden."

RF elements liefert die Technologie für schnelle, zukunftsfähige drahtlose Verbindungsnetze. RF elements löst Interferenzprobleme in drahtlosen Netzen durch proprietäre Technologie, die auf lärmabweisenden Antennen, einem so gut wie verlustfreien Hohlleiterstecker und der Systemskalierbarkeit basieren. RF elements' proprietäre Technik ermöglicht die steuerbare, dauerhafte Nutzung der Frequenz, die begrenzt ist und für den Zugriff aller auf Breitband-Internetverbindungen eine entscheidende Rolle spielt. RF elements hat seinen Firmensitz im slowakischen Bratislava und ist international in den USA, Irland und Südafrika vertreten. Weitere Informationen finden Sie auf www.rfelements.com.

