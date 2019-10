Bentley Systems stellt neue iTwin Cloud-Services für digitale Zwillinge zur Infrastrukturentwicklung vor

Digitale Zwillinge werden zum Mainstream - Ingenieurbüros und Anlagenbetreibersetzen digitale Zwillinge in die Tat um

Keith Bentley, Gründer und Chief Technology Officer, sagte: "Wir befinden uns im 'Zeitalter der digitalen Zwillinge', und sein Tempo beschleunigt sich jeden Tag. Die Early Adopters, mit denen wir zusammengearbeitet haben, organisieren bereits Führungspositionen in der neuen Wirtschaft der digitalen Zwillinge, um Innovationen sowohl in ihren Geschäftsprozessen als auch in ihren Geschäftsmodellen voranzutreiben. Die Vorteile, die sich aus der Ablöse Jahrzehnte alter, isolierter, papierbasierter Workflows und Arbeitsprodukte durch offene, lebendige, vertrauenswürdige und immergrüne digitale Zwillinge ergeben, sind enorm. Die Verbindung mit einem innovativen Ökosystem über Open-Source-Plattformen schafft eine unaufhaltsame Kraft für Veränderungen in der Infrastruktur. Ich kann mich an keine spannendere Zeit für Infrastrukturprofis oder für Bentley Systems erinnern."

Neue Cloud-Services für digitale Zwillinge

iTwin Services ermöglichen es Engineering-Unternehmen, digitale Zwillinge von Infrastrukturprojekten und -anlagen zu erstellen, zu visualisieren und zu analysieren. iTwin Services verbinden digitale Engineering-Inhalte aus BIM-Planungstools und mehreren Datenquellen. Ermöglicht die "4D-Visualisierung" von digitalen Zwillingen und protokollieren technische Änderungen entlang einer Projekt-/Anlage-Zeitleiste, um eine nachvollziehbare Aufzeichnung darüber zu erstellen, wer was wann geändert hat. Engineering-Teams verwenden iTwin Services, um Planungsprüfungen durchzuführen, Planungsdaten zu validieren und Erkenntnisse zu Entwürfen zu gewinnen. Benutzer der Planungsanwendungen von Bentley können den iTwin Design Review-Service für Ad-hoc-Planungsprüfungen nutzen. Projektteams, die ProjectWise verwenden, können den iTwin Design Review-Service zu ihren digitalen Workflows hinzufügen, um die Erstellung digitaler Zwillinge im Gesamtprojekt zu erleichtern.

PlantSight ist ein gemeinsam von Bentley Systems und Siemens entwickeltes Angebot, mit dem Anlagenbetreiber und ihre Ingenieure lebendige und "immergrüne" digitale Zwillinge von Anlagen im Betrieb erstellen können. PlantSight ermöglicht der Betriebsleitung, Wartungs- und Engineering-Abteilungen den umfassenden Zugriff auf zuverlässige, genaue Daten digitaler Zwillinge, einschließlich P&IDs, 3D-Modellen und IoT-Daten. Es bietet eine einheitliche, zuverlässige Ansicht in einem validierten Informationsmodell, das Situationsanalysen, Sichtlinien und Kontextbewusstsein fördert. PlantSightwas wurde gemeinsam von Bentley und Siemens mithilfe von iTwin Services entwickelt und kann von beiden Unternehmen erworben werden.

Mit iTwin Immersive Asset Service können Anlagenbetreiber, die AssetWise verwenden, Leistungsdaten und betriebliche Analysen im Kontext digitaler Zwillinge abstimmen und so technische Informationen durch immersive und intuitive Benutzererfahrungen einem breiteren Publikum von Nutzern zugänglich machen. iTwin Immersive Asset Service zeigt "Hotspots" von Aktivitäten und Veränderungen des Anlagenstatus im Zeitverlauf, was zu schnelleren und besser fundierten Entscheidungen führt, die letztendlich zur Verbesserung der Anlagen- und Netzwerkleistung beitragen.

Digitale Twins treten in den Mainstream ein

Die sich ständig weiterentwickelnde physische Realität einer Anlage im Betrieb war bisher nur schwer digital zu erfassen und auf dem neuesten Stand zu halten. Darüber hinaus waren die entsprechenden Engineering-Informationen mit ihrer Fülle inkompatibler Dateiformate und ständiger Änderungen in der Regel "verborgene Daten", die im Wesentlichen nicht verfügbar oder unbrauchbar waren. Bentley unterstützt Benutzer mit Cloud-Services für digitale Zwillinge bei der Erstellung und Kuratierung digitaler Zwillinge, um den Betrieb und die Wartung physischer Anlagen, Systeme und Konstruktionsprozesse durch umfassende 4D-Visualisierung und Analysetransparenz zu verbessern.

Auf der Year in Infrastructure 2019 Conference von Bentley wurden Fortschritte bei digitalen Zwillingen in 24 Finalistenprojekten in 15 Kategorien an Projektstandorten in 14 Ländern präsentiert, die von Transportwesen, Wassernetzwerken und Kläranlagen bis hin zu Kraftwerken, Stahlwerken und Gebäuden reichten. Insgesamt gaben 139 nominierte Projekte in 17 Kategorien als Ziel für die Innovationen, die bei ihren Projekten eingesetzt werden, digitale Zwillinge an - eine deutliche Steigerung gegenüber 29 dieser Nominierungen im Jahr 2018.

Digitale Zwillinge beflügeln Ideen

In der Technologie-Keynote der Konferenz gesellten sich Vertretern von Sweco und Hatch zu Keith Bentley auf die Bühne und präsentierten digitale Infrastrukturideen mit digitalen Zwillingen in Aktion.

Sweco hat ein 9 km langes Schienensystem für die Stadt Bergen in Norwegen digital integriert. Die Erweiterung des vorhandenen Systems wurde vollständig über 3D BIM-Modelle gehandhabt, von alternativen Studien bis hin zu einer detaillierten Entwicklungsplanung. Durch die Verwendung von iTwin Services konnte Sweco Änderungen automatisch verfolgen, Fehler minimieren und so eine 4D-Visualisierung ermöglichen.

Hatch schloss die Vorstudien und Studien zur Machbarkeit sowie detaillierte technische Planung für eine Schwefelsäureanlage in der Demokratischen Republik Kongo ab. Die Anlagenplanungssoftware von Bentley ermöglichte es dem Projektteam, einen vollständigen intelligenten digitalen Zwilling bis in die feinste Detailebene zu entwerfen, wobei die Engineering-Qualitätsprozesse im Rahmen der 3D-Modellierung im Vergleich zu herkömmlichen entwurfsbasierten Qualitätsprozessen vorgelagert wurden. Hatch konnte die Produktionsanlaufzeit nach der Warminbetriebnahme von sechs Monaten auf eine Woche reduzieren.

Microsoft entwickelt Prototypen für digitale Zwillinge in seinem asiatischen Hauptsitz in Singapur und auf dem Campus in Redmond. Die Microsoft Real Estate and Security-Gruppe verfolgt einen Ansatz für den Lebenszyklus digitaler Gebäude, um die Gebäudeleistung, Kosteneffizienz, Mitarbeiterzufriedenheit, Produktivität und Sicherheit zu optimieren. Die Bemühungen von Microsoft, digitale Darstellungen physischer Anlagen wie Gebäude zu erstellen, basieren auf Microsoft Azure Digital Twins, einem IoT-Dienst, der Unternehmen bei der Erstellung umfassender digitaler Modelle physischer Umgebungen unterstützt. Azure Digital Twins wurde 2018 als öffentliche Vorschauversion veröffentlicht und wird nun weltweit von Microsoft-Kunden und -Partnern eingesetzt, darunter auch von Bentley für seine iTwin Services. Die Unternehmen arbeiten gemeinsam daran, einen digitalen Zwilling der neuen Einrichtung von Microsoft in Singapur zu schaffen.

Ökosystem digitaler Zwillinge

Sowohl iTwin Services als auch PlantSight wurden mit der Open-Source-Plattform iModel.js für digitale Zwillinge entwickelt, die im Oktober 2018 eingeführt wurde und im Juni 2019 den Meilenstein Version 1.0 erreichte. Ein Hauptgrund für die Open-Source-Bereitstellung der iModel.js-Bibliothek ist die Förderung eines Ökosystems von Innovationen für die Entwickler digitaler Zwillings-Software von Anlangenbetreibern und Ingenieuren sowie für digitale Integratoren.

Ein solcher Entwickler von Ökosystemsoftware ist vGIS Inc., der mithilfe von iModel.js eine Mixed Reality (XR)-Lösung in einen digitalen Zwilling für Transportinfrastruktur integriert hat. Die mobile Mixed Reality-App von vGIS Inc verbindet Projektentwurfsmodelle visuell in Echtzeit mit der Realität. Benutzer im Außendienst können unterirdische Versorgungseinrichtungen wie Rohre und Kabel anzeigen, die je nach ihrer Ausrichtung korrekt mit der realen Umgebung kombiniert werden. Benutzer zeigen mit ihren mobilen Geräten einfach auf Objekte, um Elemente des Projektentwurfs in diesem Kontext zu sehen.

Alec Pestov, Gründer und CEO von vGIS, erklärt: "Die Plattform iModel.js ist eine hervorragende Ressource für die Entwicklung und Integration von wertschöpfenden Tools und Services, wie z. B. die fortschrittliche Augmented Reality- und Mixed-Reality-Lösung von vGIS. Wir lieben die nahtlose Interoperabilität mit iTwin Services und den reibungslosen Entwicklungspfad, um diese nahtlose Integration zu erreichen, und freuen uns auf die Erweiterung unseres Potenzials für Zusammenarbeit durch iTwin Services."

Bilder und Bildunterschriften:

Schwefelsäureanlage in Katanga, Demokratische Republik Kongo Hatch nutzte den digitalen Zwilling, um alternative Beschaffungsstrategien anzubieten, die Kosten der Materialversorgung zu senken und den Zeitplan um mehrere Monate zu straffen. Bild mit freundlicher Genehmigung von Hatch.

iTwin Design Review ermöglicht schnellere Sitzungen zur Planungsprüfung und disziplinübergreifende Koordination. Bild mit freundlicher Genehmigung von Bentley Systems.

Digitale Zwillinge definiert

Digitale Zwillinge sind digitale Darstellungen physischer Anlagen und Systemen im Kontext ihrer Umgebung sowie ihrer Engineering-Daten, die besseres Verständnis und die Modellierung ihrer Leistung ermöglichen. Wie die realen Ressourcen, die sie repräsentieren, verändern sich auch digitale Zwillinge ständig. Sie werden kontinuierlich aus mehreren Quellen aktualisiert, einschließlich Sensoren und Drohnen, um den richtigen Status oder den richtigen Betriebszustand der physischen Infrastrukturressourcen in der Praxis darzustellen. In der Tat entwickeln digitale Zwillinge - durch die Kombination von digitalem Kontext und digitalen Komponenten mit digitaler Chronologie - BIM und GIS durch 4D weiter.

Vorteile digitaler Zwillinge

Mit digitalen Zwillingen können Benutzer die gesamte Anlage in einem Webbrowser, auf einem Tablett oder mit einem Mixed-Reality-Headset visualisieren, den Status überprüfen, Analysen durchführen und Erkenntnisse gewinnen, um die Leistung von Anlagen vorherzusagen und zu optimieren. Benutzer können digital bauen, bevor sie physisch bauen, Wartungsaktivitäten planen und Risiken dabei minimieren, bevor sie in der Praxis ausgeführt werden. Sie verfügen nun über Software, um Hunderte von Szenarien zu planen, maschinelles Lernen zu nutzen, um alternative Entwürfe oder Wartungsstrategien zu vergleichen parameterübergreifend zu optimieren. Die Visualisierung und Kontextualisierung von Engineering-Daten führt zu fundierteren Entscheidungen und einer besseren Einbindung der Beteiligten über den gesamten Lebenszyklus einer Anlage hinweg.

Informationen zu den iTwin Services von Bentley:

Mit iTwin Services können Projektteams und Anlagenbetreiber digitale Zwillinge von Infrastrukturanlagen erstellen, in 4D visualisieren und analysieren. Mit iTwin Services können Informationsmanager technische Informationen, die mit verschiedenen Planungstools erstellt wurden, in einen lebendigen digitalen Zwilling integrieren und mit Reality Modeling- und anderen zugehörigen Daten ohne Unterbrechung ihrer aktuellen Tools oder Prozesse aufeinander abstimmen. Benutzer können Engineering-Änderungen entlang des Projektzeitplans visualisieren und nachverfolgen. Sie erhalten damit eine nachvollziehbare Aufzeichnung darüber, wer wann welche Änderungen vorgenommen hat. iTwin Services ermöglichen Entscheidungsträgern im gesamten Unternehmen und über den Lebenszyklus von Anlagen hinweg umsetzbare Erkenntnisse. Benutzer treffen fundiertere Entscheidungen, antizipieren und vermeiden Probleme, bevor sie auftreten, und reagieren schneller und vertrauensvoll. Dies führt zu Kosteneinsparungen, verbesserter Serviceverfügbarkeit, geringeren Umweltauswirkungen und verbesserter Sicherheit.

Über Bentley Systems

Bentley Systems ist der führende globale Anbieter von Softwarelösungen für Ingenieure, Architekten, Geoinformatiker, Bauunternehmer und Anlagenbetreiber für Planung, Bau und Betrieb von Infrastruktur, einschließlich öffentlicher Bauprojekte, Versorgungsunternehmen, Industrieanlagen und digitaler Städte. Bentleys MicroStation-basierte offene Modellierungsanwendungen und seine offenen Simulationsanwendungen beschleunigen die Integration der Planung; die ProjectWise- und SYNCHRO-Angebote beschleunigen die Projektabwicklung; und die AssetWise-Angebote beschleunigen die Leistung von Anlagen- und Netzwerken. Bentleys iTwin Services, die das Infrastruktur-Engineering umfassen, entwickeln BIM und GIS grundlegend zu digitalen 4D-Zwillingen weiter.

Bentley Systems beschäftigt mehr als 3.500 Mitarbeiter und erzielt einen Jahresumsatz von 700 Millionen US-Dollar in 170 Ländern. Das Unternehmen hat seit 2014 mehr als eine Milliarde US-Dollar in Forschung, Entwicklung und Akquisitionen investiert. Seit seiner Gründung im Jahr 1984 ist das Unternehmen im Mehrheitsbesitz seiner fünf Gründerbrüder der Familie Bentley. www.bentley.com

Bentley, das Bentley-Logo, AssetWise, iModel.js, iTwin, MicroStation, Open Buildings, ProjectWise und SYNCHRO sind entweder eingetragene oder nicht eingetragene Handels- oder Dienstleistungsmarken von Bentley Systems Incorporated oder einer seiner direkten oder indirekten hundertprozentigen Tochtergesellschaften. Alle anderen Marken- und Produktnamen sind Handelsmarken ihrer jeweiligen Inhaber.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1013763/iTwin_ Design.jpg

