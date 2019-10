FPÖ im Nazi-Sumpf – Kunasek muss zurücktreten!

Graz (OTS) - „Der Nazi-Mief in der FPÖ Steiermark ist unfassbar!“, leitet Maja Höggerl – Vorsitzende der Sozialistischen Jugend Steiermark ihre Reaktion auf den Liederbuchskandal der FPÖ Steiermark ein.



„Es ist egal, ob Mario Kunasek versucht sich ein weiteres Mal vom tiefbraunen Rand seiner Partei zu distanzieren oder nicht – es glaubt ihm sowieso niemand mehr!“, so Höggerl. „Rechtsextremismus gehören bei der FPÖ Steiermark offenbar zur zum Programm. Erst der Identitären-Skandal in Graz, dann die Entgleisung des RFJ Steiermark und heute ‚Heil-Hitler-Liedtexte‘. Offensichtlich will er das systematische Problem in der FPÖ Steiermark nicht bekämpfen.“, ärgert sie sich.



Für Höggerl gibt es nur eine Lösung: „Mario Kunasek muss von allen seinen politischen Funktionen zurücktreten. In der Steiermark gibt es keinen Platz für Nazi-Verherrlicher und all jene, die sie decken.“



Abschließend richtet sie sich direkt an die ÖVP Steiermark und LH Hermann Schützenhöfer: „Heute zeigen die Freiheitlichen wieder ihr wahres Gesicht. Eine Ibiza-Koalition mit der rechtsextremen FPÖ kann keine Option sein. Wir fordern eine sofortige Distanzierung von jeglicher Zusammenarbeit nach der Landtagswahl!“



