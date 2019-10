Neue NS-Liederbuch-Affäre: FPÖ-Nationalratsabgeordneter im Mittelpunkt

400 Seiten starkes Werk mit rassistischen, antisemitischen und NS-verherrlichenden Textstellen

Wien (OTS) - Wie die „Krone“ in ihrer morgigen Ausgabe und vorab auf krone.at berichtet, tauchte kurz vor der Landtagswahl in der Steiermark erneut ein Liederbuch mit antisemitischen, NS-verherrlichenden und rassistischen Passagen auf, das der Redaktion in vollem Umfang vorliegt. Das mehr als 400 Seiten starke Werk ist ein Geschenk einer Grazer Burschenschaft an die schlagende Schülerverbindung „Pennales Corps Austria zu Knittelfeld“. Besonders brisant: Laut Vereinsregister ist zwar ein Stephan Hubmann Obmann, allerdings hat die Verbindung mit Wolfgang Zanger von der FPÖ ein prominentes Mitglied, das dort auch Altherrenobmann und das Gesicht nach außen ist: Er ist steirischer Nationalratsabgeordneter und Teil des Landesparteipräsidiums der FPÖ Steiermark. Die „Krone" hat Zanger, der in der Vergangenheit schon wegen einschlägiger Aussagen über den Nationalsozialismus auffiel, konfrontiert.

