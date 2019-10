Tiroler SPA Manufaktur baut größten Spa Dänemarks!

Auf knapp 4.500m2, Fläche verteilt auf 4 Stockwerke verwirklicht die Tiroler Spa Manufaktor SPA4® eine Wellness- und Gesundheitsoase, die ihresgleichen sucht.

Tirol/Strass im Zillertal (OTS) - Mit dem Alsik Hotel & Spa in Sonderborg ist das größte Hotel der deutsch-dänischen Grenzregion rund um Flensburg entstanden. Der 19-stöckige Hotelturm mit 190 Zimmer und Suiten ist das neue Wahrzeichen der Stadt und liegt direkt am Ufer zwischen der Meerenge Als Sund und der Flensburger Förde am einstigen Industriehafen.

Designed und errichtet wurde das Objekt vom berühmten dänischen Architekturbüro Henning Larsen Architects aus Kopenhagen. Als Entwicklungspartner für dieses in Dänemark einzigartige touristische Prestigeprojekt wurde die Tiroler SPA Manufaktur SPA4® von der renommierten Investorengruppe Bitten & Mads Clausens Fonds ausgewählt.

SPA4® überzeugte auf ganzer Linie

Gegenüber drei internationalen Wellnessausstattern/-planern konnte sich SPA4® letztendlich erfolgreich durchsetzen. „Für uns als Bauunternehmer war es von großem Wert, auf das Wissen und die Erfahrung eines österreichischen Partners im Bereich Spa und Wellness zurückgreifen zu können. SPA4 hat viele internationale Spa-Projekte entwickelt, während Alsik unser erstes war. Die Integration von mehr als 50 Attraktionen in einem Spa erfordert Fachwissen, und das haben wir bei SPA4 gefunden“, erklärt Per Have, CEO bei Bitten & Mads Clausen Fonds.

Die weiteren Gründe für die Entscheidung zu Gunsten von SPA4® erklärte Markus Strasser, Geschäftsführer & Sales Director von SPA4®, wie folgt: „Nicht die Größe des Anbieters oder der günstigste Preis war entscheidend. Wir konnten die Investorenfamilie und auch den Spa-Betreiber letztendlich durch unser visionäres Konzept, wie man 4.500m2 Wellness- und Gesundheitsfläche auf vier Stockwerke effizient und sinnvoll verteilt, überzeugen. Speziell unsere Kompetenz individuelles Spa-Equipment, ob Saunen, Dampfbäder oder Behandlungsprodukte im eigenen Haus individuell zu planen, fertigen, montieren und zu servicieren, waren wichtige Entscheidungskriterien für eine wirtschaftlich effiziente Zusammenarbeit.“

Gefinkelte Lösungen für schwierige Herausforderungen

„Die größten Herausforderungen lagen zum einen darin, für den „touristischen Leuchturm Dänemarks“ ein einzigartiges Wellness- und Gesundheitskonzept maßzuschneidern und zum anderen, dieses sinnvoll auf vier Stockwerke und 4.500m2 zu verteilen sowie technisch effiziente Synergien und Lösungen für alle Anwendungs- und Behandlungsräume zu finden“, resümiert Florian Jaud Geschäftsführer und technischer Leiter SPA4.

Speziell die unterschiedlichen Betriebsabläufe und Wege, die Mitarbeiter*innen und verschiedenste Gästegruppen, wie Hotelgäste, Day-Spa-Gäste, Familien mit Kinder etc. sinnvoll und angenehm durch das Gebäude zu leiten, war wohl eine der komplexesten Aufgaben in der Projektentwicklung.



Nordic SPA – eine Inspirationswelt für Körper und Geist

Das Nordic SPA Konzept baut auf die Symbiose zwischen kalt und warm, übersetzt in „Fire & Ice“. Mit allen Sinnen den Aufenthalt zu erleben und zu genießen, war dabei eine wichtige Prämisse.

Der Wellnessbereich selbst basiert auf 3 Themenbereichen. 1. Fire & Ice mit speziellen kreislauffördernde Wärme- und Kälteanwendungen. 2. Der Wasserwelt mit einer Reise durch die 4 Jahreszeiten. 3. Die Dampfwelt mit Kristall- und Seraildampfbäder sowie einer großzügigen „Feuerpanoramasauna“ mit Effektfeuer und dem einzigartigen Blick auf die Bucht und das Meer. Verschiedenste Spezial-Produkte, wie z.B. der Sensory Cocooning Lounger, eine Behandlungsliege mit holistischem Ansatz und Licht- und Farbtherapie, kamen dabei zum Einsatz.

Verteilt auf 4 Stockwerke finden Hotel- und Day Spa Gäste in dem speziellen Nordic Konzept, neben den reichhaltigen Wärme- und Wasseranwendungen, eine Vielzahl an Diagnose-, Entspannungs-, Therapie- und Trainingsmöglichkeiten. Je weiter man nach oben kommt, desto intensiver werden die gesundheitsorientierten Behandlungen, wie HRV Analysen, Körperanalysen, Blutdruckmessung inkl. Sauerstoffsättigung, Fitnesstests u.v.m., welche von gut ausgebildeten Therapeut*innen durchgeführt werden.

Danam – Das einzigartige Signature Treatment des Alsik SPA

Das speziell entwickelte „Danam“ vereint dabei die Vorteile des klassischen Hamams mit den Wurzeln der nordischen Therapie. Anstelle einer reinen Seifenschaumbehandlung wird dabei noch zusätzlich mit Kneipptherapie und Eistherapie gearbeitet. So werden der Kreislauf gestärkt und die Zellverbände im Körper aktiviert.

Alle weiteren Informationen und Details sowie weitere Fotos zum Alsik SPA finden Sie auf https://www.spa4.at/presse-news/

Über SPA4

Die SPA4® Manufaktur ist ein global agierendes Unternehmen mit Tiroler Wurzeln. Als Teil des Südtiroler Familienunternehmens, der Hofer Group aus St. Christina, ist man einer der wenigen international agierenden Komplettanbietern im Wellness- und Spa-Segment.

SPA4® plant, designt, produziert, montiert und serviciert das gesamte erforderliche SPA-Equipment für Hotels und Thermen. Dadurch wird die höchste Wertschöpfung für Wellness- und Spa-Projekte erzielt. SPA4 setzt auf modernste technische Lösungen und gewährleistet damit einen umwelt-, kosten- und störungsschonenden Betrieb.

Rückfragen & Kontakt:

SPA4 GmbH

Gewerbegebiet Nord 193,

6261 Strass im Zillertal / Austria

Tel. +43 5244 62005

Email: office @ spa4.at

Web: www.spa4.at



Pressekontakt:

AC Consulting

Herr Christoph D. Albrecht, MBA, CMC

E-Mail: info @ acconsulting.co.at

www.acconsulting.co.at

Tel. +43 676/538 1200