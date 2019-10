„LOTTERIEN Sporthilfe-Gala“ 2019 mit Mirjam Weichselbraun, Rainer Pariasek und „Niki“-Trophäen live im ORF

Am 31. Oktober um 20.15 Uhr in ORF 1, „Golden Carpet“ um 19.30 Uhr

Wien (OTS) - Zum bereits dritten Mal unter dem Titel „LOTTERIEN Sporthilfe-Gala“ werden am Donnerstag, dem 31. Oktober 2019, Österreichs Sportlerinnen und Sportler des Jahres gekürt. Erstmals erhalten die Sportlerinnen und Sportler des Jahres dabei jene Trophäe, die ab sofort im Andenken an den heuer verstorbenen Niki Lauda schlicht „Niki“ heißen wird. ORF 1 überträgt ab 20.15 Uhr live aus der Marx-Halle, in der 1.200 Gäste Platz nehmen werden, darunter prominente Laudatoren aus Kultur und Gesellschaft. Durch den Abend führen Mirjam Weichselbraun, es ist ihr erster TV-Auftritt nach der Babypause, und Rainer Pariasek. Bereits um 19.30 Uhr stehen die Stars der Veranstaltung auf dem „Golden Carpet“ im Mittelpunkt.

Die Nominierten in den wichtigsten Kategorien sind:

Sportler des Jahres

Marcel Hirscher (Ski alpin), Jakob Pöltl (Basketball), Dominic Thiem (Tennis), Lukas Weißhaidinger (Leichtathletik), Bernd Wiesberger (Golf)

Sportlerin des Jahres

Janine Flock (Skeleton), Vanessa Herzog (Eisschnelllauf), Verena Preiner (Leichtathletik), Claudia Riegler (Snowboard), Nicole Schmidhofer (Ski alpin)

Mannschaft des Jahres

LASK (Fußball), ÖFB-Nationalteam Männer (Fußball), Raiders Tirol (American Football), Red Bull Salzburg (Fußball), WAC (Fußball)

Aufsteiger des Jahres

Verena Preiner (Leichtathletik), Franz-Josef Rehrl (Nordische Kombination), Alexander Schlager (Fußball)

Trainerpersönlichkeit des Jahres

Wolfgang Adler (Leichtathletik), Adi Hütter (Fußball), Michael Warm (Volleyball)

Sportlerin des Jahres mit Behinderung

Heike Eder (Ski alpin), Carina Edlinger (Langlauf), Katrin Neudolt (Badminton)

Sportler des Jahres mit Behinderung

Walter Ablinger (Handbike), Josef Lahner (Ski Alpin), Markus Salcher (Ski Alpin)

Special Olympics Sportlerin des Jahres

Lea Gschwandtner (Reiten), Gabriele Kopf (Schwimmen), Christine Werkovits (Leichtathletik)

Special Olympics Sportler des Jahres

James Richardson (Langlauf und Leichtathletik), Sascha Rössl (Tennis), Paul Vogl (Judo)

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at