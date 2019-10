"Tod und Trauer" - Bibel TV beschäftigt sich in einer Themenwoche mit Verlust, Schmerz und Wegen zu Gott

Hamburg (ots) - Wir reden nicht gerne über den Tod, weil die meisten ihn fürchten. Den eigenen, aber vielmehr noch den Tod derer, die Teil unseres Lebens geworden sind. Wie geht man mit so starken Gefühlen wie Schmerz, Verlust und Trauer um? Auch wenn für Christen der Tod nicht nur das Ende des irdischen Lebens bedeutet, sondern auch der Beginn des ewigen Lebens bei Gott: Der Verlust geliebter Menschen ist schwer zu ertragen. Wie kann ich als Hinterbliebener weiterleben? Wie gehe ich mit meiner Trauer um? Was hilft mir in meinem Leid? Wie kann ich mir die Auferstehung und ein Leben nach dem Tod vorstellen? Hier gibt es unterschiedliche Vorstellungen darüber, wie das ewige Leben im Paradies an der Seite Gottes aussehen wird.

Bibel TV nimmt rund um die stillen Feiertage im November diese Gedanken auf und zeigt in Spielfilmen, Dokumentationen, Gesprächen und Predigten unterschiedliche Formen, sich an das Thema "Tod und Trauer" anzunähern und sich mit ihm auseinanderzusetzen.

Ausgewählte Sendungen der Themenwoche "Tod und Trauer" vom 17.11. bis 24.11.2019:

Spielfilme

Mittwoch, 20.11.2019, 20:15 Uhr

Bedingungslos

Samanthas (Lynn Collins) idyllisches Leben zerbricht, als ihr Mann

Opfer eines Gewaltverbrechens wird. Gerade als sie die Gerechtigkeit

in ihre eigenen Hände nehmen will, geschehen zwei Dinge, die alles

verändern könnten - wenn sie sich darauf einlassen kann.

Donnerstag, 21.11.2019, 20:15 Uhr

Sommerschnee

Die 8-jährige Hallie (Rachel Eggleston) hat ein gutes Herz und möchte

allen um sich herum helfen. Ihr Engagement und ihre kreativen Ideen

nehmen dabei nicht selten chaotische Ausmaße an. Ihr Vater Dan Benson

(David Chisum) versucht seit dem Tod seiner Frau sein Möglichstes für

seine Kinder: Nicht nur ein guter Vater, sondern auch eine gute

Mutter zu sein. Doch er kann nicht kochen, nicht Haare kämmen und ist

ohne seine Frau und deren tief empfundenen Glauben mit den Problemen

seiner drei Sprösslinge ziemlich überfordert. Ein zu Herzen gehender

Film über den Weg einer Familie, mit einem schweren Verlust umzugehen

und die Schönheit des Lebens wiederzuentdecken.

Freitag, 22.11.2019, 20:15 Uhr

Wie auch wir vergeben - Amish Grace

Die Amish leben von der Welt abgeschieden in einem dörflichen und

frommen Idyll. Ausgerechnet der Amoklauf eines "weltlichen" Täters,

bei dem mehrere kleine Mädchen sterben, lockt sie heraus: Sie wollen

auf die Witwe des Selbstmordattentäters zugehen, um ihr und den

Kindern Trost zu spenden. Aber können das wirklich alle mittragen?

Wie vergibt man etwas Unverzeihliches? Nach einer wahren Geschichte.

Talk & Dokumentation

Sonntag, 17.11.2019, 20:40 Uhr

Bibel TV das Gespräch: "Dem Tod mit Glauben begegnen"

Zu Gast: Axel Bauermann, Bestatter.

Montag, 18.11.2019, 21:50 Uhr

Bibel TV das Gespräch: "Ich umarme den Tod mit meinem Leben"

Zu Gast: Marianne Sägebrecht, Schauspielerin. Marianne Sägebrecht

berichtet von ihrer Arbeit im Hospiz und ihre Auseinandersetzung mit

dem Thema Sterben und Tod. Im Gespräch erzählt sie von ihrem

Engagement für Sterbende, ihrer Karriere und ihrer Hoffnung auf ein

Leben nach dem Tod.

Dienstag, 19.11.2019, 20:15 Uhr

To Joey with Love - Für Joey in Liebe Einfühlsames

Filmporträt der 2016 verstorbenen Sängerin Joey Martin

Feek: Die Country-Sängerin Joey Martin hat kurz vor ihrem 40.

Geburtstag im Leben alles erreicht, was sie sich wünschen konnte. Sie

ist attraktiv, talentiert, glücklich verheiratet und feiert gemeinsam

mit ihrem Mann Rory Feek einen musikalischen Erfolg nach dem anderen.

Mit 39 Jahren geht auch ihr Wunsch nach einem Baby in Erfüllung - das

perfekte Glück. Kurz nach der Geburt wendet sich jedoch ihr

Schicksal: Joey erhält die Diagnose Krebs. Für die Familie beginnt

eine schwere Zeit, die ihren Glauben an Gott auf eine harte Probe

stellt. - Ein sehr intimes Porträt mit Aufnahmen aus dem Video-Blog

der Familie.

Musik

Sonntag, 17.11.2019, 15:00 Uhr

Gaetano Donizetti: "Messa da Requiem"

Dirigent: Leonardo García Alarcón.

Solisten: Ambroisine Bré, Fabio Trümpy, Giuseppina Bridelli, Nikolay

Borchev

Sonntag, 24.11.2019, 15:00 Uhr

Johannes Brahms: "Deutsches Requiem"

Dirigent: Mariss Jansons

Das Royal Concertgebouw Orchestra und der Dutch Broadcast Choir Solisten: Genia Kühmeier und Gerald Finley

