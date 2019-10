Alkoholisierte Lenkerin verliert Kontrolle über ihr Fahrzeug

Wien (OTS) - 30.10.2019, 03.45 Uhr

10., Raxstraße

Eine 30-jährige Frau (rumänische Staatsangehörige) verlor am 30. Oktober 2019 um ca. 03.45 Uhr im Bereich der Raxstraße offensichtlich die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Sie schleuderte in einen entgegenkommenden Pkw, in dem sich ein 68-jähriger Mann befand. Beide Beteiligten wurden mit leichten Verletzungen von der Wiener Berufsrettung erstbehandelt. Ein durchgeführter Alkotest ergab den Wert von 1,47 Promille Alkohol im Blut der 30-Jährigen. Ihr wurde der Führerschein vorläufig abgenommen.

