CUPRA-Botschafter Ekström gewinnt Kilowattstunden an Energie

Martorell, Spanien (ots/PRNewswire) - Mit mehr als 25 Jahren Erfahrung in verschiedenen Tourenwagen-, Rallye- und Kart-Wettbewerben ist er einer der vielseitigsten Rennfahrer der Welt. Jetzt hat er sich einer der größten Herausforderungen seiner Karriere gestellt - bei der Entwicklung des CUPRA e-Racers als offizieller Fahrer mitzuwirken. Auf dem Montmeló Circuit in Barcelona steht alles bereit, damit Mattias Ekström den Racer zum ersten Mal auf einer gepflasterten Fläche testen kann.

> CUPRA-Botschafter und offizieller e-Racer-Fahrer Mattias Ekström nimmt den e-Racer für seinen ersten Test auf dem Montmeló Circuit mit

> So beteiligt sich der schwedische Fahrer an der Entwicklung des ersten vollelektrischen Rennwagens überhaupt

> Die größten Herausforderungen sind sich an das Fahren ohne Getriebe und mit einem viel leiseren Motor zu gewöhnen

Was erwarten Sie von diesem ersten Test?

Worauf ich mich wirklich freue, ist die Fähigkeit, die gesamte Kraft des Autos zu kontrollieren und zu nutzen. Die größte Herausforderung ist die Gewöhnung an das Fahren ohne Getriebe und ohne das Rauschen des Motors als Referenz.

Was war Ihr erster Eindruck?

Es fühlte sich wirklich gut an, besonders als ich die volle Leistung erreichte, als ich aus den langsamen Kurven herauskam, obwohl ich begann zu bemerken, dass ich zu viel Druck auf die Hinterreifen zwang. Ich brauche noch etwas Zeit, um mich an das Geräusch des Motors zu gewöhnen. Außerdem muss ich in jeder Runde sehr genau auf das Energiemanagement achten; das ist bei einem elektrischen Rennwagen unerlässlich, fast so wichtig wie seine Geschwindigkeit.

Wie fühlt es sich an, an der Entwicklung des ersten vollelektrischen Rennwagens mitzuwirken?

Ich hoffe, dass ich dem CUPRA-Team mit meiner Erfahrung und dem Feedback vom Lenkrad des Autos aus helfen kann, es schneller, aber gleichzeitig konsequenter und einfacher zu fahren.

Wie wird der Wettbewerb Ihrer Meinung nach mit dem e-Racer in den ETCR-Rennen aussehen?

Mein Traum ist es, zu gewinnen und Champion zu werden. Ich möchte CUPRA auf das Podium des globalen Motorsports bringen.

Zwei Champions, aktuelle Statistiken

CUPRA e-Racer:

Erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 270 km/h

Beschleunigt von 0 auf 100 km/h in 3,2 Sekunden

Seine 450 kg Batterie ist so leistungsstark wie 9.000 Mobiltelefonbatterien zur gleichen Zeit

Er liefert 300 kW Dauerleistung und erreicht Spitzenwerte von 500 kW

Seine vier Motoren erreichen zusammen 12.000 Umdrehungen im Vergleich zu 6.500 Umdrehungen in einem benzinbetriebenen Rennwagen, und das alles mit einem einzigen Gang

Mattias Ekström:

2016 FIA World Rally Cross Champion

Champion Zweifacher Sieger der Deutschen Tourenwagen Masters

25 Jahre Teilnahme an Kart-, Rallye- und Tourenwagenrennen

