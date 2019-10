20. Gewerkschaftstag der Gewerkschaft Bau-Holz: Faire Arbeit 4.0 – besseres Leben

Zahlreiche Ehrengäste aus Politik, Institutionen, Sozialpartnerschaft und Wirtschaft folgten der Einladung der GBH

Wien (OTS/ÖGB) - Die 19. Funktionsperiode der Gewerkschaft Bau-Holz (GBH) geht zu Ende und heute, am 20. Gewerkschaftskongress, startet die GBH mit 302 Delegierten in die Zukunft. Am Gewerkschaftstag werden wichtige Entscheidungen für die insgesamt 240.000 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen aus den Bau-, Holz- und Stein-Branchen getroffen.

Bau-Card: Nächster Schritt im Kampf gegen Sozialdumping

Wir leben in einem Europa ohne Grenzen. Viele nationale Probleme können nur international gelöst werden. GBH-Bundesvorsitzender Josef Muchitsch: „Wir werden unseren ständigen Kampf gegen Lohn- und Sozialdumping und für einen fairen Wettbewerb mit aller Entschlossenheit fortsetzen. Mit der Einführung einer Bau-Card wollen wir die Digitalisierung nutzen und Beschäftigte elektronisch auf Baustellen erfassen. Das ist ein weiterer wichtiger Schritt im Kampf gegen Lohndumping.”

Der Klimawandel ist seit 10 Jahren ein wichtiges Thema für die Baugewerkschaft

Die Gewerkschaft Bau-Holz ist dafür bekannt, über die Gewerkschaftspolitik hinaus Initiativen zu starten. Muchitsch abschließend: „Mit unserer Initiative Umwelt + Bauen haben wir gemeinsam mit unseren Partnern wie GLOBAL 2000 und den Bausozialpartnern wesentlich zum Ankurbeln der Sanierungstätigkeit in Österreich beigetragen und ein Bewusstsein geschaffen, dass Umwelt und Bauen sich nicht widersprechen, sondern eine Win-Win-Situation sind.“

Neuwahl

Morgen (30. Oktober) stellt sich GBH-Bundesvorsitzender Josef Muchitsch seiner Wiederwahl. Das Ergebnis wird bis 14 Uhr erwartet.

