Handels-KV: Keine Annäherung in der zweiten Runde

GPA-djp beruft Betriebsrätekonferenzen in allen Bundesländern ein

Wien (OTS) - Nach der zweiten Runde der Kollektivvertragsverhandlungen für die 413.000 Angestellten und 15.000 Lehrlinge im Handel sind die Fronten verhärtet. ++++

„Die Arbeitgeber waren auch heute nicht dazu bereit ernsthaft über unsere Forderungen zu diskutieren. Nach wie vor gibt es kein Angebot, das der Leistung der Handelsangestellten gerecht wird und den steigenden Arbeitsdruck berücksichtigt. Wir werden nun ab morgen in allen Bundesländern Konferenzen der Handelsbetriebsräte einberufen und die weitere Vorgehensweise beschließen. Unsere Forderungen nach 100 Euro Gehaltserhöhung, drei zusätzlichen Freizeittagen und einem Schulstartgeld haben in den Betrieben bislang großen Anklang gefunden und wir werden weiter daran festhalten“, so die KV-VerhandlerInnen der GPA-djp Anita Palkovich und Martin Müllauer.

