AVISO: NACKT - Bessere Arbeitsbedingungen für Kulturarbeiter*innen!

Linz. (OTS) - Unsichere Einkommensperspektiven, mangelnde soziale Absicherung, prekäre Arbeitsverhältnisse in der Gegenwart, drohende Altersarmut in der Zukunft – das sind die bitteren Aussichten, mit denen Künstler*innen und Kulturarbeiter*innen auch in Oberösterreich seit langem konfrontiert sind. Bereits 2008 machte eine vom BKA in Auftrag gegebene Studie aufmerksam darauf, wie schlecht es um die Lebens- und Arbeitssituation von Kunst- und Kulturschaffenden bestellt ist. Zehn Jahre später schließt die Studie aus 2018 mit dem Fazit, dass sie „(…) im Vergleich zu 2008 relativ wenige Veränderungen erkennen“ lasse.

Diesen Stillstand wollen wir nicht länger hinnehmen!

Als Vertreter*innen von Gewerkschaften und Kulturvereinen, Künstler*innen, Kulturarbeiter*innen und Betriebsrät*innen arbeiten wir deshalb seit einigen Monaten aktiv und erstmals gemeinsam an Verbesserungen.

Mit der Podiumsdiskussion „NACKT – Bessere Arbeitsbedingungen für Kulturarbeiter*innen wollen wir jetzt auch öffentlich diskutieren, wie notwendige Verbesserungen erreicht werden, welche die dafür geeigneten Maßnahmen sein können und welche Forderungen wir an die Politik richten wollen und müssen.

Reformierung des Künstlersozialversicherungsfonds (KSVF), eine Arbeitslosenversicherung, die für eine durchgehende soziale Absicherung sorgt, Rechtsanspruch auf Leistungen und Beratungen - nur einige der Themen, die Podiumsgäste und Publikum erörtern werden.

Gewerkschafterin und Autorin („Die neue ArbeiterInnenklasse – Menschen in prekären Verhältnissen“) Veronika Bohrn Mena moderiert das Gespräch, zu dem wir sehr herzlich einladen!

Ort: BlackBox Musiktheater Linz

Datum: 12.11.2019

Uhrzeit: 10 – 13 Uhr

Podiums- und Publikumsdiskussion mit Patrice FUCHS, vidaflex / Inga HEHN, Bildende Künstlerin / Tanja ILKIC, BMF / Dominika MEINDL, GAV Oberösterreich / Birgit WALDHÖR, AK

Moderation: Veronika BOHRN MENA

Beiträge von: Verena HUMER, Kupf / MIEZE MEDUSA / Sepp WALL-STRASSER / ÖGB

Um Berichterstattung ersuchen Vertreter*innen folgender Kulturvereine, Kulturinstitutionen und Gewerkschaften:

GAV Oberösterreich, Gesellschaft für Kulturpolitik OÖ, IG Kultur, Kulturrat Österreich, KUPF OÖ, Landestheater Linz, vidaflex, VÖGB, Younion Oberösterreich





