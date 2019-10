Nach großem Erfolg der ORF-Burgenland-Produktionen 2019: ORF überträgt „Turandot“ 2020 live aus St. Margarethen

Wien (OTS) - Nachdem 2019 die Premierenvorstellungen der „Zauberflöte“ aus der Oper im Steinbruch St. Margarethen sowie der Operettenklassiker „Land des Lächelns“ von den Seefestspielen Mörbisch großen Anklang beim Publikum fanden und von 1,3 Millionen Menschen (weitester Seherkreis) verfolgt wurden, überträgt der ORF 2020 die Premierenvorstellung des Puccini-Opernklassikers „Turandot“ aus St. Margarethen am Mittwoch, dem 8. Juli, live-zeitversetzt in ORF III. Das wurde heute, am Dienstag, dem 29. Oktober 2019, im Rahmen einer Pressekonferenz der Oper im Steinbruch St. Margarethen in Anwesenheit von u. a. ORF-Generaldirektor Dr. Alexander Wrabetz, Generaldirektor der Esterházy-Stiftungsgruppe Dr. Stefan Ottrubay, Intendant der Oper im Steinbruch Daniel Serafin, Regisseur Thaddeus Strassberger und Bühnenbildner Paul Tate dePoo bekannt gegeben.

Im Juni 2019 verstärkten der ORF, das Land Burgenland und die Esterházy-Stiftungsgruppe ihre erfolgreiche Zusammenarbeit und unterzeichneten eine neue Rahmenvereinbarung zwischen ORF III Kultur und Information, KBB – Kultur-Betriebe Burgenland und Arenaria, die jährlich bis zu zwei Neuproduktionen aus den Spielstätten des Burgenlands beinhaltet.

ORF-Generaldirektor Dr. Alexander Wrabetz: „Wenn Entscheidungen im Sinne unseres Publikums von solch einem Erfolg gekrönt sind, wie es die Burgenland-Übertragungen im heurigen ORF-Kultursommer mit einem weitesten Seherkreis von fast 1,3 Millionen Menschen waren, ist dies eine weitere Bestätigung für unsere Strategie der regionalen Verankerung in den Bundesländern. Mit dem ORF als größte mediale Bühne Österreichs wird heimisches Kulturschaffen allen zugänglich und erreicht seine maximal mögliche Verbreitung. Es ist mir daher eine besondere Freude, dass wir dank des im Juni abgeschlossenen Rahmenvertrages mit dem Land Burgendland und der Esterházy-Stiftungsgruppe auch schon für 2020 die Neuproduktion des Puccini-Klassikers ,Turandot‘ aus St. Margarethen fix im Kultursommer-Programm haben werden. Ich danke unseren Partnern für die gute Zusammenarbeit.“

