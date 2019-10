Ö1 Talentestipendium 2019 geht an Mariya Vasilyeva von der Universität für angewandte Kunst Wien

Ö1 Publikumspreis an Kerstin Fischbacher von der Akademie der bildenden Künste Wien

Siegerin des Ö1 Talentestipendiums für bildende Kunst 2019 ist Mariya Vasilyeva. Die 1993 in Kiew in der Ukraine geborene Künstlerin studiert „Transmediale Kunst“ an der Universität für angewandte Kunst Wien. Das Ö1 Talentestipendium, eine bisher in Österreich einzigartige Nachwuchs-Förderung, ist mit 10.000 Euro dotiert und wird mit Unterstützung des Wiener Städtischen Versicherungsvereins vergeben. Die Verleihung findet heute Abend in den Galerieräumen der Krinzinger Projekte in Wien Neubau statt.

Im Zentrum von Mariya Vasilyevas Kunst steht die Auseinandersetzung mit Machtbeziehungen und die Verwundbarkeit des Individuums. In der Begründung der Fachjury, die am 18. September 2019 im ORF-RadioKulturhaus tagte, heißt es: „Die wiederkehrende Beschäftigung der Künstlerin mit App-gesteuertem Dating, Internetpornografie und schnellem Konsum steht in Analogie mit aktuellen Psychopolitiken, die das Erscheinungsbild unserer Körper längst als Ressource aktiviert haben. Die Künstlerin selbst verwertet ihren Körper in bildgewaltigen Fotos, Videos und Installationen. Jüngere Arbeiten lassen einen Formwillen erkennen, der den eigenen Körper nach formalen und semantischen Qualitäten abtastet und künstlerisch bewirtschaftet.“

Auch das Ö1 Publikum wählte heuer wieder eine Gewinnerin. Im Rahmen eines Online-Votings kürten die Ö1 Hörer/innen Kerstin Fischbacher zu ihrer Favoritin. Die 1988 in Wien geborene Künstlerin studiert Konservierung und Restaurierung mit Schwerpunkt Holz an der Akademie der bildenden Künste Wien. Ein Gefühl für moderne Formensprache trifft dabei auf uraltes Wissen über Materialien und traditionelle Herstellungstechniken. Fischbacher entwickelt nachhaltige und umweltfreundliche Materialinnovationen aus Naturstoffen, wie etwa „Corncobit“ aus Maisspindelgranulat und einem biologisch abbaubaren Bindemittel.

Werke der beiden Preisträgerinnen sowie der weiters nominierten Kunstschaffenden Lisa Großkopf, Paul Spendier und Sophie Utikal sind kuratiert von Philippe Batka noch bis 8. November in den Galerieräumen der Krinzinger Projekte ausgestellt. Die Grundidee des Ö1 Talentestipendiums, einer Initiative für Studierende der österreichischen Kunst-Universitäten, basiert auf der Überlegung von Nachhaltigkeit. Diese Förderung soll der Stipendiatin/dem Stipendiaten ermöglichen, sich ein Jahr lang ausschließlich ihrer/seiner künstlerischen Arbeit widmen zu können. Die Ö1 Talentebörse ist ein Kunstförderprojekt mit Unterstützung des Wiener Städtischen Versicherungsvereins. Alle Details zum Ö1 Talentestipendium sind abrufbar unter

http://oe1.orf.at/talentestipendium.

