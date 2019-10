Kulturpreis Vorarlberg: Vorauswahl und Verleihung

Dienstag, 5. November, 20.00 Uhr, ORF Landesfunkhaus Vorarlberg, Dornbirn

Wien (OTS) - Der „Kulturpreis Vorarlberg“ wird heuer zum fünften Mal verliehen, diesmal in der Kategorie Malerei. Die Landeskommission für Bildende und Angewandte Kunst nominierte sieben Künstlerpersönlichkeiten, die ihre Werke am Dienstag, 5. November 2019, um 20.00 Uhr im Rahmen einer Vernissage im ORF Landesfunkhaus Vorarlberg in Dornbirn der Jury präsentieren. Anschließend tagt die hochkarätig besetzte Fachjury über die Vergabe der Preise. Casino und Sparkasse Bregenz stiften den einzigartigen „Kulturpreis Vorarlberg“ in Höhe von 15.000 Euro. Verliehen wird der Kulturpreis im Rahmen einer großen Gala im Casino Bregenz am 22. November (nicht öffentlich).

Vorarlberger Kulturpreis 2019

Liste der Nominierten in der Kategorie Malerei

Linus Barta

Sarah Bechter

Bernhard Buhmann

Melanie Ebenhoch

Sebastian Koch

Katherina Olschbaur

Drago Persic

Jury des Vorarlberger Kulturpreises 2019

Nina Tabassomi (Direktorin TAXISPALAIS – Kunsthalle Tirol) Stefanie Dathe (Direktorin Museum Ulm)

Friedemann Malsch (Direktor Kunstmuseum Liechtenstein)

Durch den Kulturpreis Vorarlberg sollen innovative Formate und Genres unterstützt und in den Mittelpunkt gestellt werden. Jungen, aufstrebenden Malerinnen und Malern bietet der Preis eine würdige Plattform, ihr künstlerisches Schaffen zu präsentieren.

Anmeldung zur Vorauswahl im ORF Landesfunkhaus: karten.vbg @ orf.at oder Tel. 05572/301

Kooperationspartner: Land Vorarlberg, Casino Bregenz, Sparkasse Bregenz

Rückfragen & Kontakt:

Simon Bitriol, BA

Landesdirektion ORF Vorarlberg

+43 5572 301-22559

simon.bitriol @ orf.at