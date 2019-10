Knapp 180.000 Menschen sahen „I AM FROM AUSTRIA“ in ORF III

Marktanteil von sechs Prozent und Top-Wert bei Zuschauerbewertung

Wien (OTS) - Die Erfolgsgeschichte der jüngsten VBW-Musical-Eigenproduktion I AM FROM AUSTRIA geht weiter: Das Stück von Titus Hoffmann & Christian Struppeck mit den größten Hits von Rainhard Fendrich war am 27. Oktober 2019 erstmals im österreichischen Fernsehen im Hauptabendprogramm zu sehen und erreichte dort knapp 180.000 ZuseherInnen. Dies entspricht einem Marktanteil von sechs Prozent. Zudem wurde I AM FROM AUSTRIA im Rahmen der TELETEST Zuschauerbewertung mit einem Top-Wert von 4,4 (Höchstwert 5) benotet. Gezeigt wurde die Original-Inszenierung aus dem Raimund Theater von Andreas Gergen mit Publikumslieblingen wie u.a. Iréna Flury, Lukas Perman, Elisabeth Engstler, Andreas Steppan, Dolores Schmidinger oder Martin Bermoser in den Hauptrollen.

Christian Struppeck, VBW-Musical-Intendant und Co-Autor I AM FROM AUSTRIA:

„Nach dem großen Publikumserfolg in Wien und Japan wurde unsere Erfolgsproduktion I AM FROM AUSTRIA anlässlich des Nationalfeiertags als Programmhighlight im Hauptabendprogramm in ORF III präsentiert. Zum allerersten Mal überhaupt wurde mit dieser Ausstrahlung ein VBW-Musical im österreichischen Fernsehen gezeigt. Wir freuen uns, dass unser Stück im TV eine sensationelle Quote von knapp 180.000 Zuseherinnen und Zuseher verzeichnen konnte.“



Prof. Dr. Franz Patay, Geschäftsführer Vereinigte Bühnen Wien: „I AM FROM AUSTRIA wurde direkt nach der Derniere in Wien erfolgreich ins Ausland exportiert, jetzt war unser Erfolgsmusical pünktlich zum Nationalfeiertag erstmals im österreichischen Fernsehen zu sehen. Dass unsere Produktion so nun weitere 180.000 Menschen erreicht hat, freut mich sehr. Ich danke ORF III für das Vertrauen in unsere Stücke sowie die gute Zusammenarbeit und freue mich auf viele weitere Projekte.“

I AM FROM AUSTRIA – Bereits eine dreiviertel-Million BesucherInnen weltweit

I AM FROM AUSTRIA hat sich seit der Weltpremiere im September 2017 im Raimund Theater zu einem fulminanten Publikumserfolg entwickelt. Nach zwei fast ausverkauften Saisonen in Wien, in denen in insgesamt 467 Vorstellungen eine halbe Million Menschen das Stück gesehen haben, feierte die Produktion Anfang Oktober 2019 umjubelte japanische Erstaufführung und ist dort vorerst bis Dezember zu sehen. Mit der japanischen Spielserie zählt I AM FROM AUSTRIA bis Ende des Jahres bereits über eine dreiviertel Million BesucherInnen weltweit. Nun wurde das VBW-Erfolgsmusical aus dem Raimund Theater erstmals auch im österreichischen Fernsehen in ORF III ausgestrahlt und freut sich über zusätzliche 180.000 ZuseherInnen im TV.

